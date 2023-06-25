Мальорка (ATP). 1-й круг. Муте сыграет с О’Коннеллом, Ивашко встретится с Карбаллесом Баэной

Илья Ивашко сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной в первом круге на Мальорке.

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Mallorca Championships

Мальорка, Испания

25 июня – 1 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 915 630 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Не определен – Не определен Дата проведения 26 июня, 03.00 Онлайн матча