Мальорка (ATP). 1-й круг. Муте сыграет с О’Коннеллом, Ивашко встретится с Карбаллесом Баэной
Илья Ивашко сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной в первом круге на Мальорке.
Сетка турнира здесь.
Mallorca Championships
Мальорка, Испания
25 июня – 1 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 915 630 евро
Открытые корты, трава
Первый круг
- Дата проведения
- 25 июня, 16.15
- Дата проведения
- 25 июня, 16.30
- Дата проведения
- 25 июня, 19.30
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
Бернабе Сапата Мираллес (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
Не определен – Кристофер Юбенкс (США)
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
- Дата проведения
- 26 июня, 03.00
Комментарии