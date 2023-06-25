Мальорка (ATP). 1-й круг. Муте сыграет с О’Коннеллом, Ивашко встретится с Карбаллесом Баэной

Теги результаты ATP Mallorca Championships Теннис

Илья Ивашко сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной в первом круге на Мальорке.

Сетка турнира здесь.

Mallorca Championships

Мальорка, Испания

25 июня – 1 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 915 630 евро

Открытые корты, трава

Первый круг

Корентен Муте (Франция) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
25 июня, 16.15
Онлайн матча

 

Гидо Пелья (Аргентина) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
25 июня, 16.30
Онлайн матча

 

Илья Ивашко (Беларусь) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
25 июня, 19.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Альберт Рамос (Испания)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Бернабе Сапата Мираллес (Испания) – Не определен
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

 

Не определен – Кристофер Юбенкс (США)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Констан Лестьенн (Франция) Джейсон Кублер (Австралия)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Фелисиано Лопес (Испания) Макс Перселл (Австралия)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Педро Качин (Аргентина)
Дата проведения
26 июня, 03.00
Онлайн матча

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