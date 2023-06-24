Бублик вышел в крупнейший финал в карьере
Александр Бублик на турнире в Галле обыграл Александра Зверева – 6:3, 7:5.
Бублик восьмой раз вышел в финал на турнире ATP и впервые сделал это на уровне выше 250.
На траве он сыграет в финале третий раз.
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Мне кажется, что вот такой текст мог бы появляться в конце каждого "скандального репортажа" с ребусами, шарадами, кроссвордами и решеточками:
"Редакция sports.ru обращает внимание, что ей достоверно известно, что Александр Бублик за пределами теннисного корта (как впрочем, и в его пределах) является абсолютно нормальным, спокойным, уравновешенным и вежливым человеком, горячо любящим и берегущим свою Родину и теннис, живущим, как завещал великий вождь, как учит хорошая партия, а также выполняющим законы теннисистов ATP."