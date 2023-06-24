Бублик вышел в крупнейший финал в карьере

Теги ATP Terra Wortmann Open Александр Бублик Теннис

Александр Бублик на турнире в Галле обыграл Александра Зверева – 6:3, 7:5.

Бублик восьмой раз вышел в финал на турнире ATP и впервые сделал это на уровне выше 250.

На траве он сыграет в финале третий раз.

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9 комментариев

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Viling
Он вам не ####################, а финалист ATP 500 :))
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m-mezon
Чорич, Штруфф, Синнер, Зверев. Нормально так.
+18
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Tun
Что творят наши казахи на траве… с травой…
+6
-1
+5
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инок
Бублика с победой. Его игра как раз заточена в целом под игру на траве. Суперподача, игра с лёта. Проблема Саши в психологической устойчивости и умении терпеть долгий розыгрыш...
+3
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artpal
Он научился играть в этот долбаный теннис?
+2
0
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go25
По ходу, нас ждёт эпичнейший финал: - ######, ## ##, ##### vs How many times! How many times!!!
+2
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Viling
Очень жаль, что sports.ru в конце своих красочных репортажей с цитатами Бублика не призывает читателей к объективной оценке и не сообщает, что на самом деле это просто эмоции, поскольку в своих интервью Александр предстает абсолютно нормальным человеком, без малейших заскоков либо с заскоками, являющимися нормой, с учетом его возраста, социокультурной среды современного мира и сложной внешнеполитической обстановки.

Мне кажется, что вот такой текст мог бы появляться в конце каждого "скандального репортажа" с ребусами, шарадами, кроссвордами и решеточками:

"Редакция sports.ru обращает внимание, что ей достоверно известно, что Александр Бублик за пределами теннисного корта (как впрочем, и в его пределах) является абсолютно нормальным, спокойным, уравновешенным и вежливым человеком, горячо любящим и берегущим свою Родину и теннис, живущим, как завещал великий вождь, как учит хорошая партия, а также выполняющим законы теннисистов ATP."
+4
-4
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Алексей Латышов
Ответ artpal
Он научился играть в этот долбаный теннис?
Видимо,от радости пошла игра,что грунт закончился.
0
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Антон Тимофеев
Ответ artpal
Он научился играть в этот долбаный теннис?
Взломал систему?)))))
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