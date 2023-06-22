Алькарас о первом четвертьфинале на траве: «Теперь у меня другие ожидания. Готов показать хороший результат»

Теги ATP cinch Championships Иржи Лехечка Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Иржи Лехечкой во втором круге в Queen’s Club.

Он обыграл чеха 6:2, 6:3 и впервые вышел в четвертьфинал на траве.

«Я очень доволен уровнем, который показал в этом матче. Иржи – отличный соперник, у него прекрасные удары, его игра хорошо подходит под траву.

Думаю, я сыграл на высоком уровне, провел хороший матч. Я играл в свой теннис, и мне очень понравилось выступать здесь, в Queen’s Club. Рад, что вышел в четвертьфинал.

Теперь у меня другие ожидания. Думаю, я готов показать хороший результат на траве. Конечно, я получаю удовольствие. Это действительно красивое, я наслаждаюсь каждой секундой. Очень уверен в себе перед следующим матчем», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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6 комментариев

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DakaR
не знаю почему, но почему-то он мне не нравится ....
+12
-8
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ DakaR
не знаю почему, но почему-то он мне не нравится ....
Зависть?)
Парень в свои 20 очень хорош
+5
-3
+2
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DakaR
Ответ Anush15
Не смотрите .. а так Алькарас крутой !!
почему не смотреть?
+1
0
+1
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Сергей48
Думаю именно Алькарас может стать главным претендентом на победу в этом турнире!
+3
-3
0
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DakaR
я не играю в теннис, зависть чего?
+1
-1
0
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Anush15
Ответ DakaR
не знаю почему, но почему-то он мне не нравится ....
Не смотрите ..
а так Алькарас крутой !!
+4
-4
0
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