Алькарас о первом четвертьфинале на траве: «Теперь у меня другие ожидания. Готов показать хороший результат»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Иржи Лехечкой во втором круге в Queen’s Club.

Он обыграл чеха 6:2, 6:3 и впервые вышел в четвертьфинал на траве.

«Я очень доволен уровнем, который показал в этом матче. Иржи – отличный соперник, у него прекрасные удары, его игра хорошо подходит под траву.

Думаю, я сыграл на высоком уровне, провел хороший матч. Я играл в свой теннис, и мне очень понравилось выступать здесь, в Queen’s Club. Рад, что вышел в четвертьфинал.

Теперь у меня другие ожидания. Думаю, я готов показать хороший результат на траве. Конечно, я получаю удовольствие. Это действительно красивое, я наслаждаюсь каждой секундой. Очень уверен в себе перед следующим матчем», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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