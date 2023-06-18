Новак Джокович: «В наше время быть настоящим, открытым, честным, щедрым, смелым – это ценный ресурс, который на каждом шагу подвергается осуждению и критике»

Новак Джокович подвел итоги «Ролан Гаррос».

«Размышляю о волшебном 23-м «Большом шлеме» семь дней спустя. Я прекрасно провел время с командой и семьей. Несколько недель шла упорная борьба, но победа слаще, когда знаешь, что оставил на корте все силы.

Я благодарен за всю поддержку, прежде всего от NoleFam. Вы лучшие фанаты, каких только можно пожелать 🙏❤️. Спасибо, что поддерживали меня, когда мало кто это делал. Знайте, что я это искренне ценю.

Спасибо семье, команде, друзьям, всем, кто помогал и вносил вклад в написание истории тенниса 🎾. Я один на корте, но не один на этом пути. Я высоко ценю самых близких людей в моей жизни и их колоссальное понимание, терпение и любовь ❤️ на протяжении всей профессиональной карьеры.

Я счастлив быть там, где я сейчас, и часто напоминаю себе о пути. Я начинал в Сербии 🇷🇸, которая всегда мой дом и место, которому принадлежит мое сердце. Сталкиваясь с трудностями практически на каждом жизненном этапе, я стал только сильнее. В наше время быть настоящим, открытым, честным, щедрым, смелым – это ценный ресурс, который на каждом шагу подвергается осуждению и критике. Тем не менее, именно с этими ценностями я продолжаю прокладывать дорогу для новых поколений. И продолжаю путь, который дал мне так много. Бог велик 🙏🙌», – написал Джокович.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе