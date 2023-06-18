Новак Джокович: «В наше время быть настоящим, открытым, честным, щедрым, смелым – это ценный ресурс, который на каждом шагу подвергается осуждению и критике»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович подвел итоги «Ролан Гаррос».

«Размышляю о волшебном 23-м «Большом шлеме» семь дней спустя. Я прекрасно провел время с командой и семьей. Несколько недель шла упорная борьба, но победа слаще, когда знаешь, что оставил на корте все силы.

Я благодарен за всю поддержку, прежде всего от NoleFam. Вы лучшие фанаты, каких только можно пожелать 🙏❤️. Спасибо, что поддерживали меня, когда мало кто это делал. Знайте, что я это искренне ценю.

Спасибо семье, команде, друзьям, всем, кто помогал и вносил вклад в написание истории тенниса 🎾. Я один на корте, но не один на этом пути. Я высоко ценю самых близких людей в моей жизни и их колоссальное понимание, терпение и любовь ❤️ на протяжении всей профессиональной карьеры.

Я счастлив быть там, где я сейчас, и часто напоминаю себе о пути. Я начинал в Сербии 🇷🇸, которая всегда мой дом и место, которому принадлежит мое сердце. Сталкиваясь с трудностями практически на каждом жизненном этапе, я стал только сильнее. В наше время быть настоящим, открытым, честным, щедрым, смелым – это ценный ресурс, который на каждом шагу подвергается осуждению и критике. Тем не менее, именно с этими ценностями я продолжаю прокладывать дорогу для новых поколений. И продолжаю путь, который дал мне так много. Бог велик 🙏🙌», – написал Джокович.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sa.lari
как же он все-таки себя любит :))))))))))))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Новак - "Я прекрасно провел время с командой и семьей."
Горан - "Он нас пытал, загонял иголки и прочее.."
А что делать..))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зорькин
Ответ sa.lari
как же он все-таки себя любит :))))))))))))
И правильно делает. :))
Тем более когда есть за что.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Я памятник себе воздвиг нерукотворный ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Всем привет. Джокович ВЕЛИЧАЙШИЙ!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Напишите плз Ишуниной (YuChu), у которой я в чс)) что Новак красивее и умнее Рафулика🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Зорькин
И правильно делает. :)) Тем более когда есть за что.
Самоирония и самокритика не для всех...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arseny572
Ответ sashati
Новак - "Я прекрасно провел время с командой и семьей." Горан - "Он нас пытал, загонял иголки и прочее.." А что делать..))
Это и есть СМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
Всем привет. Джокович ВЕЛИЧАЙШИЙ!
Ноле настолько великодушен, что даже своему хейтеру - канонирке 35 - не дал умереть с голоду и устроил к себе редактором (или ведущим специалистом) по эмодзи🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий