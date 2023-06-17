Штруфф о победе над Хуркачем: «Хуби невероятно хорош на траве, в прошлом году взял титул в Галле»
Ян-Леннард Штруфф поделился эмоциями от выхода в финал в Штутгарте.
В полуфинале он обыграл Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 6:3.
«Я очень счастлив. Хуби в прошлом году взял титул в Галле. Он невероятно хорош на траве, поэтому я знал, что должен провести очень сильный матч. После не самого удачного начала я нашел подход, поэтому очень рад победе.
Атмосфера снова была сумасшедшей. Для меня очень много значит то, что это мой третий финал и уже второй в Германии. Первый был во время ковида и без зрителей в Мюнхене, поэтому я очень рад, что сегодня здесь была моя семья».
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