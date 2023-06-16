Роджер Федерер: «Я большой поклонник Маррея. Надеюсь, через пару недель он выиграет много-много матчей на «Уимблдоне»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Энди Маррей Уимблдон ATP челленджеры и турниры ITF Теннис

Роджер Федерер надеется, что Энди Маррей далеко пройдет на «Уимблдоне».

«На прошлой неделе он выиграл «Челленджер» в Сербитоне. Он выиграл его на той же неделю, когда Новак поставил этот невероятный рекорд – 23 «Шлема», а Энди продолжает побеждать в Сербитоне – это тоже заслуживает большого уважения.

Я большой поклонник Энди и желаю ему всего наилучшего на «Уимблдоне». На мой взгляд, это его лучшее покрытие, особенно сейчас. Поэтому я надеюсь, что через пару недель он выиграет много-много матчей на «Уимблдоне».

Энди – особенный человек, и я очень рад, что он по-прежнему может играть. Он любит теннис. Он искренне его любит. Учитывая все его проблемы с бедром, потрясающе видеть, что он продолжает выступать. Невероятно, через что он прошел и чего он добился, пройдя через все это», – цитирует Федерера iNews.

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14 комментариев

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Юрий Шептухин
Хотелось бы встречи Маррей - Джокович.
+7
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Ночная Фурия
Ответ Юрий Шептухин
Хотелось бы встречи Маррей - Джокович.
1. Без шансов для сэра.
2. Как-то непонятненько Родж сказал - у меня сложилось осчусчение, что он не хочет, чтобы Новак и дальше брал шлемы. ТО есть болеет против Новака на Уиме. Я ошибаюсь, да?
+11
-5
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ответ Ночная Фурия
1. Без шансов для сэра. 2. Как-то непонятненько Родж сказал - у меня сложилось осчусчение, что он не хочет, чтобы Новак и дальше брал шлемы. ТО есть болеет против Новака на Уиме. Я ошибаюсь, да?
Какой смысл желать успехов Джоковичу, если тот и так здоров и выносит всех на ТБШ? А пожелать здоровья и сил коллеге, который из последних сил пытается что-то выиграть - святое дело. Джокович и так забрал многие рекорды Федерера, думаю у Роджера не так много комплексов, чтобы это признать.
+5
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Юрий Шептухин
Ответ Ночная Фурия
1. Без шансов для сэра. 2. Как-то непонятненько Родж сказал - у меня сложилось осчусчение, что он не хочет, чтобы Новак и дальше брал шлемы. ТО есть болеет против Новака на Уиме. Я ошибаюсь, да?
Конкретно Уим. так как в случае победы Новак и на траве будет номер 1.
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dedpihto59
Ответ Serg Leone
На траве он никогда не будет номером 1, то, что Роджер отдал ему пару шлемов на траве, которые он вполне мог выиграть, не делает Новака королём травы
Вполне мог выиграть, а чё не выиграл🤷‍♀️‼️
+4
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Юрий Шептухин
Ответ Serg Leone
На траве он никогда не будет номером 1, то, что Роджер отдал ему пару шлемов на траве, которые он вполне мог выиграть, не делает Новака королём травы
Ну да, я это слышал главное не титулы, а красивая игра. Статистика не о чем , она была важна только когда у Роджера было 20 побед, а потом у Рафы 22. Теперь начались байки про красоту игры, травмы, отсутствие изюминки в виде кривого форхенда и балетного прыжка, если бы кто-то не был тюфяком, то не одал бы на 40-15 на своей подаче и т.д.. Некоторые диванные даже договорились до того , что у Новака техники нет, как он умудрился обыграть с отрывом больше всех из топ1 независимо от покрытия без техники одному богу известно.
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Serg Leone
Ответ Юрий Шептухин
Ну да, я это слышал главное не титулы, а красивая игра. Статистика не о чем , она была важна только когда у Роджера было 20 побед, а потом у Рафы 22. Теперь начались байки про красоту игры, травмы, отсутствие изюминки в виде кривого форхенда и балетного прыжка, если бы кто-то не был тюфяком, то не одал бы на 40-15 на своей подаче и т.д.. Некоторые диванные даже договорились до того , что у Новака техники нет, как он умудрился обыграть с отрывом больше всех из топ1 независимо от покрытия без техники одному богу известно.
Не надо мне статистикой вашей козярять, Роджер самый сильный игрок на траве за всю историю, Новак на харде, Надаль на грунте. Ещё раз повторю выиграет Новак два ещё шлема на траве, тогда и поговорим, ну или 13 финалов достигнет, ведь у Роджера их 12. Роджер в 19 на Уиме обыграл самого Сампраса, которому тогда ещё 30 не было, а Новак обыграл, точнее не обыграл даже, а вымучил несколько раз несколько шлемов на Уиме за счёт физухи и характера, но никак не по игре у престарелого Роджера, и то в 2019 так как он играл он не заслуживал шлема, Роджер сам отдал, такого Новака в финале скорее всего и Надаль бы обыграл если бы дошёл до финала, очень невнятная игра была.
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Serg Leone
Ответ Юрий Шептухин
Конкретно Уим. так как в случае победы Новак и на траве будет номер 1.
На траве он никогда не будет номером 1, то, что Роджер отдал ему пару шлемов на траве, которые он вполне мог выиграть, не делает Новака королём травы
+7
-5
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Sincere
Дойти до 2 недели, если с сеткой повезет, можно. но Маррей что-то слишком увлекся челиками.
а с сетками на крупных турнирах ему никогда не везет
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Евгений Фабиянчук
ну а на что тебе ещё остаётся надеяться))
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Kironbet
Ответ Serg Leone
Не надо мне статистикой вашей козярять, Роджер самый сильный игрок на траве за всю историю, Новак на харде, Надаль на грунте. Ещё раз повторю выиграет Новак два ещё шлема на траве, тогда и поговорим, ну или 13 финалов достигнет, ведь у Роджера их 12. Роджер в 19 на Уиме обыграл самого Сампраса, которому тогда ещё 30 не было, а Новак обыграл, точнее не обыграл даже, а вымучил несколько раз несколько шлемов на Уиме за счёт физухи и характера, но никак не по игре у престарелого Роджера, и то в 2019 так как он играл он не заслуживал шлема, Роджер сам отдал, такого Новака в финале скорее всего и Надаль бы обыграл если бы дошёл до финала, очень невнятная игра была.
Для вас "вымучил"- а для кого-то переиграл.
Кто-то скажет в игре важнее красота и игровой интеллект-а для кого то спорт это не про красоту совсем, а про характер. ;)
Все зависит от точки зрения и субъективной составляющей. Поэтому я уверена, что даже если Джокович выиграет на один шлем больше чем Федерер на траве, или у него будет 13 финалов- все равно это не убедит вас в том, что он лучший на траве.
Тут все говорили, что когда будет больше у Новака шлемов- тогда признаем его лучшим. Что ж, он сделал вам больше, чем у своего конкурента. И что? Как и следовало ожидать, нашлись очередные доводы про "это не считается- Надаля не было" или "это потому что Федерер закончил уже и Джок собирает без них все, тур днищенский" и тд.
Поэтому споры о величайшем никогда не утихнут, даже если запас будет сильно внушительным.
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Serg Leone
Ответ Kironbet
Для вас "вымучил"- а для кого-то переиграл. Кто-то скажет в игре важнее красота и игровой интеллект-а для кого то спорт это не про красоту совсем, а про характер. ;) Все зависит от точки зрения и субъективной составляющей. Поэтому я уверена, что даже если Джокович выиграет на один шлем больше чем Федерер на траве, или у него будет 13 финалов- все равно это не убедит вас в том, что он лучший на траве. Тут все говорили, что когда будет больше у Новака шлемов- тогда признаем его лучшим. Что ж, он сделал вам больше, чем у своего конкурента. И что? Как и следовало ожидать, нашлись очередные доводы про "это не считается- Надаля не было" или "это потому что Федерер закончил уже и Джок собирает без них все, тур днищенский" и тд. Поэтому споры о величайшем никогда не утихнут, даже если запас будет сильно внушительным.
Ещё про допинг забыли. Как-то резко добавил Новак в 2011. До этого ни один эксперт не пророчил ему звание самого великого и лично я ему давал от 5 до 10 шлемов не больше. А вот Роджеру большинство пророчили звание великого уже после первого шлема, потому что там был виден большой талант, мышление и филигранная техника. Надалю также пророчили звание величайшего грунтовика. Ну а в Новаке ничего такого особенного не было. Извините, пусть субъективно, но не заслуживает игрок с такими пробелами в технике и не самой красивой игрой, к тому же ещё временами симулирующий на корте звание величайшего.
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