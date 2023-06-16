Роджер Федерер: «Я большой поклонник Маррея. Надеюсь, через пару недель он выиграет много-много матчей на «Уимблдоне»

Роджер Федерер надеется, что Энди Маррей далеко пройдет на «Уимблдоне».

«На прошлой неделе он выиграл «Челленджер» в Сербитоне. Он выиграл его на той же неделю, когда Новак поставил этот невероятный рекорд – 23 «Шлема», а Энди продолжает побеждать в Сербитоне – это тоже заслуживает большого уважения.

Я большой поклонник Энди и желаю ему всего наилучшего на «Уимблдоне». На мой взгляд, это его лучшее покрытие, особенно сейчас. Поэтому я надеюсь, что через пару недель он выиграет много-много матчей на «Уимблдоне».

Энди – особенный человек, и я очень рад, что он по-прежнему может играть. Он любит теннис. Он искренне его любит. Учитывая все его проблемы с бедром, потрясающе видеть, что он продолжает выступать. Невероятно, через что он прошел и чего он добился, пройдя через все это», – цитирует Федерера iNews.

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