Роджер Федерер: «Я большой поклонник Маррея. Надеюсь, через пару недель он выиграет много-много матчей на «Уимблдоне»
Роджер Федерер надеется, что Энди Маррей далеко пройдет на «Уимблдоне».
«На прошлой неделе он выиграл «Челленджер» в Сербитоне. Он выиграл его на той же неделю, когда Новак поставил этот невероятный рекорд – 23 «Шлема», а Энди продолжает побеждать в Сербитоне – это тоже заслуживает большого уважения.
Я большой поклонник Энди и желаю ему всего наилучшего на «Уимблдоне». На мой взгляд, это его лучшее покрытие, особенно сейчас. Поэтому я надеюсь, что через пару недель он выиграет много-много матчей на «Уимблдоне».
Энди – особенный человек, и я очень рад, что он по-прежнему может играть. Он любит теннис. Он искренне его любит. Учитывая все его проблемы с бедром, потрясающе видеть, что он продолжает выступать. Невероятно, через что он прошел и чего он добился, пройдя через все это», – цитирует Федерера iNews.
2. Как-то непонятненько Родж сказал - у меня сложилось осчусчение, что он не хочет, чтобы Новак и дальше брал шлемы. ТО есть болеет против Новака на Уиме. Я ошибаюсь, да?
а с сетками на крупных турнирах ему никогда не везет
Кто-то скажет в игре важнее красота и игровой интеллект-а для кого то спорт это не про красоту совсем, а про характер. ;)
Все зависит от точки зрения и субъективной составляющей. Поэтому я уверена, что даже если Джокович выиграет на один шлем больше чем Федерер на траве, или у него будет 13 финалов- все равно это не убедит вас в том, что он лучший на траве.
Тут все говорили, что когда будет больше у Новака шлемов- тогда признаем его лучшим. Что ж, он сделал вам больше, чем у своего конкурента. И что? Как и следовало ожидать, нашлись очередные доводы про "это не считается- Надаля не было" или "это потому что Федерер закончил уже и Джок собирает без них все, тур днищенский" и тд.
Поэтому споры о величайшем никогда не утихнут, даже если запас будет сильно внушительным.