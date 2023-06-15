Чесноков о поражении Медведева: «На траве у каждого игрока топ-20 были бы с Маннарино проблемы»

Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева во втором круге в Хертогенбоше.

Россиянин уступил Адриану Маннарино 6:4, 4:6, 2:6.

«Медведеву достался очень тяжелый соперник для первого матча. У каждого игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии.

Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, еще выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по сетке, этого Даниилу не хватило», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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