Чесноков о поражении Медведева: «На траве у каждого игрока топ-20 были бы с Маннарино проблемы»

Теги ATP Андрей Чесноков Адриан Маннарино Libéma Open Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева во втором круге в Хертогенбоше.

Россиянин уступил Адриану Маннарино 6:4, 4:6, 2:6.

«Медведеву достался очень тяжелый соперник для первого матча. У каждого игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии.

Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, еще выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по сетке, этого Даниилу не хватило», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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1 комментарий

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Любитель_ФК
У Медведева проблемы не на траве и не от соперника Маннарино, у Медведева проблемы в его голове. Маннарино на сегодня обычный соперник, ничего особенного, сам Медведев выглядел местами как новичок, совершал такие ошибки, которые не допустимы для игрока такого уровня даже находящегося в не очень хорошей форме. Причем он делал их сериями по три , четыре к ряду особенно в третьем сете и эти ошибки чисто эмоциональные. Он как бы после первой пытался доказать, что это случайно и начинал лепить такое, что невольно возникал вопрос, как этот игрок мог чего-то выигрывать, он вообще не может совладать со своими нервами, "взрывается" по каждому случаю и долго не может взять себя в руки. Сегодня мы видели совсем другого Медведева, чем в финале турнира в Риме, вот когда он возьмет себя в руки, успокоится и начнет играть, как месяц назад, спокойно и уверенно, тогда и придут победы и возможно даже на Уимблдоне. Сегодняшнее поражение очень полезно для Даниила, только надо сделать должные, осмысленные выводы и все получится.
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