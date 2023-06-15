Маннарино в матче с Медведевым впервые обыграл соперника из топ-3

Теги ATP Адриан Маннарино Libéma Open Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев во втором круге в Хертогенбоше проиграл №52 Адриану Маннарино – 6:4, 4:6, 2:6. Россиянин потерпел седьмое поражение в сезоне.

Для Маннарино это первая победа над соперником из топ-3 при десяти поражениях. В матчах с десяткой его баланс 9:50.

В личке с Медведевым француз ведет 4:2. Теперь он сыграет с Милошем Раоничем или Джорданом Томпсоном.

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8 комментариев

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Marik5
Маннарино красава, молодца!!!!!
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dedpihto59
Похоже Тарпищев пошутил, сказав что Медведев может закончить год намбаваном😀‼️
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Railway/
Очень слабо, а так радовался, что грунтовый отрезок закончен. И?...Что-то сдал Даниил по игре. Чем-то прошлый провальный год напоминает, когда он от травмы отходил.
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dimon 2.0
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ситуация, когда забежал на секунду на сайт чемпа и.... не увидев на глав странице ни одной новости про мишаню, безошибочно делаешь вывод. все по плану ))
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инок
Даня, нельзя всё время отбрасываться, надо и к сеточке иногда сбегать. Просто играть, а не номер отбывать.
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Антон Тимофеев
Ответ Railway/
Очень слабо, а так радовался, что грунтовый отрезок закончен. И?...Что-то сдал Даниил по игре. Чем-то прошлый провальный год напоминает, когда он от травмы отходил.
Ну, так не из-за травы же радовался, а что хард скоро будет))) А трава это так, чуть лучше грунта)))
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Глеб Саратов
Ответ Railway/
Очень слабо, а так радовался, что грунтовый отрезок закончен. И?...Что-то сдал Даниил по игре. Чем-то прошлый провальный год напоминает, когда он от травмы отходил.
ну, пик-спад-пик-спад; ничего удивительно ведь не произошло
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