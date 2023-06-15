Маннарино в матче с Медведевым впервые обыграл соперника из топ-3
Третья ракетка мира Даниил Медведев во втором круге в Хертогенбоше проиграл №52 Адриану Маннарино – 6:4, 4:6, 2:6. Россиянин потерпел седьмое поражение в сезоне.
Для Маннарино это первая победа над соперником из топ-3 при десяти поражениях. В матчах с десяткой его баланс 9:50.
В личке с Медведевым француз ведет 4:2. Теперь он сыграет с Милошем Раоничем или Джорданом Томпсоном.
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