Синнер о выходе в четвертьфинал в Хертогенбоше: «Для меня это особенный турнир, потому что в 2019-м я выиграл здесь свой первый матч на траве»

Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Бубликом во втором круге в Хертогенбоше - 6:4, 6:2.

«Против него никогда не бывает легко. Он очень хорошо подает, имеет в своем арсенале любой удар, поэтому мне приходилось играть очень осторожно. Если говорить обо мне, думаю, я очень хорошо подавал в важные моменты.

Для меня это особенный турнир, потому что в 2019 году я выиграл здесь свой первый матч на траве. И, конечно, тут потрясающая публика. Для меня это много значит».

Также он ответил, как изменился по сравнению с 2019-м.

«Я вырос, но все еще молод. Я многому научился. В рейтинге стою выше, чем тогда, но знаю, что еще многое могу улучшить. В каждом матче стараюсь играть на своем уровне, совершенствуюсь и делаю все, чтобы пройти как можно дальше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе