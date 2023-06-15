Синнер о выходе в четвертьфинал в Хертогенбоше: «Для меня это особенный турнир, потому что в 2019-м я выиграл здесь свой первый матч на траве»

Теги ATP Libéma Open Александр Бублик Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Бубликом во втором круге в Хертогенбоше - 6:4, 6:2.

«Против него никогда не бывает легко. Он очень хорошо подает, имеет в своем арсенале любой удар, поэтому мне приходилось играть очень осторожно. Если говорить обо мне, думаю, я очень хорошо подавал в важные моменты.

Для меня это особенный турнир, потому что в 2019 году я выиграл здесь свой первый матч на траве. И, конечно, тут потрясающая публика. Для меня это много значит».

Также он ответил, как изменился по сравнению с 2019-м.

«Я вырос, но все еще молод. Я многому научился. В рейтинге стою выше, чем тогда, но знаю, что еще многое могу улучшить. В каждом матче стараюсь играть на своем уровне, совершенствуюсь и делаю все, чтобы пройти как можно дальше».

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1 комментарий

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ещё надо отрастить стальные яйца )
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