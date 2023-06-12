Рейтинг ATP. В топ-10 три игрока из России, Джокович – №1, Надаль выпал из топ-100
В новом рейтинге ATP Карен Хачанов вернулся в топ-10. Таким образом, впервые в истории в десятке три игрока из России.
Чемпион «Ролан Гаррос» Новак Джокович снова стал первой ракеткой мира. Рафаэль Надаль, пропустивший турнир, потерял 2000 очков за прошлогодний титул и выпал из топ-100.
Положение на 12 июня 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|7595
|2 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7175
|3 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|6100
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4960
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4920
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4375
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4000
|8 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3515
|9 (9)
|Янник Синнер (Италия)
|3300
|10 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|3125
|11 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2850
|23 (27)
|Александр Зверев (Германия)
|1450
|32 (49)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|1201
|48 (62)
|Аслан Карацев (Россия)
|878
|65 (22)
|Марин Чилич (Хорватия)
|790
|92 (87)
|Александр Шевченко (Россия)
|647
|99 (99)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|611
|112 (121)
|Павел Котов (Россия)
|540
|136 (15)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
Хачанов молодец 💪, не останавливаться...