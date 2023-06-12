Рейтинг ATP. В топ-10 три игрока из России, Джокович – №1, Надаль выпал из топ-100

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Марин Чилич Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

В новом рейтинге ATP Карен Хачанов вернулся в топ-10. Таким образом, впервые в истории в десятке три игрока из России.

Чемпион «Ролан Гаррос» Новак Джокович снова стал первой ракеткой мира. Рафаэль Надаль, пропустивший турнир, потерял 2000 очков за прошлогодний титул и выпал из топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 12 июня 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (3) Новак Джокович (Сербия) 7595
2 (1) Карлос Алькарас (Испания) 7175
3 (2) Даниил Медведев (Россия) 6100
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4960
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4920
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4375
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4000
8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3515
9 (9) Янник Синнер (Италия) 3300
10 (11) Карен Хачанов (Россия) 3125
11 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2850
23 (27) Александр Зверев (Германия) 1450
32 (49) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 1201
48 (62) Аслан Карацев (Россия) 878
65 (22) Марин Чилич (Хорватия) 790
92 (87) Александр Шевченко (Россия) 647
99 (99) Роман Сафиуллин (Россия) 611
112 (121) Павел Котов (Россия) 540
136 (15) Рафаэль Надаль (Испания) 445

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Следующая цель - втроем отобраться на итоговый
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fcsmmu
Рейтинг выглядит более-менее адекватно. Скоро Зверев зайдет в десятку, Карену надо набирать очки на ближайших турнирах.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helga Kl
Ну вот Император на своём месте!
Хачанов молодец 💪, не останавливаться...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
В рейтинге АТР семеро россиян впереди Надаля)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий