Рейтинг ATP. В топ-10 три игрока из России, Джокович – №1, Надаль выпал из топ-100

В новом рейтинге ATP Карен Хачанов вернулся в топ-10. Таким образом, впервые в истории в десятке три игрока из России.

Чемпион « » Новак Джокович снова стал первой ракеткой мира. Рафаэль Надаль, пропустивший турнир, потерял 2000 очков за прошлогодний титул и выпал из топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 12 июня 2023

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе