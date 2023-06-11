Патрик Муратоглу: «Новак может сравняться с Сереной как величайший игрок в истории»

Патрик Муратоглу прокомментировал, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».

«Новак может сравняться с Сереной как величайший игрок в истории», – написал бывший тренер Уильямс.

У Серены тоже 23 «Больших шлема» – это рекорд профессионального тенниса. Если брать еще и любительский, то в лидерах Маргарет Корт, выигравшая 24.

Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

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