Патрик Муратоглу: «Новак может сравняться с Сереной как величайший игрок в истории»
Патрик Муратоглу прокомментировал, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».
«Новак может сравняться с Сереной как величайший игрок в истории», – написал бывший тренер Уильямс.
У Серены тоже 23 «Больших шлема» – это рекорд профессионального тенниса. Если брать еще и любительский, то в лидерах Маргарет Корт, выигравшая 24.
Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн
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У неё не было равноценных конкурентов на протяжении карьеры.
Так, эпизодически, Жюстин Энен, сестра в самом начале.
Немного странно сравнивать её шлемы с титулами биг3 при их конкуренции.
Даже убрав одного бига, у двух других было бы по 30.
И это не углубляясь в тему туе