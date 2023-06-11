Патрик Муратоглу: «Новак может сравняться с Сереной как величайший игрок в истории»

Теги Серена Уильямс Новак Джокович ATP WTA Маргарет Корт Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу прокомментировал, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».

«Новак может сравняться с Сереной как величайший игрок в истории», – написал бывший тренер Уильямс.

У Серены тоже 23 «Больших шлема» – это рекорд профессионального тенниса. Если брать еще и любительский, то в лидерах Маргарет Корт, выигравшая 24.

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10 комментариев

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За Валенсию с 1999
Новак давно превзошёл сирену по величию
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Nikolay Stavrogin
Серена это что-то вроде потенциального будущего Алькараса.
У неё не было равноценных конкурентов на протяжении карьеры.
Так, эпизодически, Жюстин Энен, сестра в самом начале.
Немного странно сравнивать её шлемы с титулами биг3 при их конкуренции.
Даже убрав одного бига, у двух других было бы по 30.
И это не углубляясь в тему туе
+11
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Kaiyo Maru
Серёга не величайшая среди женщин
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Nandomo
Вуахахахаха, тренер из Муратоглу может и не очень, но комик, стоит признать, великолепный
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ColonelKurtz
Во дурак))
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Skip
Это как сравнивать несравнимое )
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