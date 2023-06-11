Хенмэн о Джоковиче: «В финале у него будет свидание с судьбой, и я не верю, что он не выполнит задачу»
Тим Хенмэн прокомментировал то, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».
В финале «Ролан Гаррос» серб поборется с Каспером Руудом.
«Это невероятно. Матч с Алькарасом закончился не так, как мы ожидали или хотели, но в первых двух сетах он показал потрясающее умение сопротивляться, отличный настрой.
Казалось, что ход матча повернулся в сторону Алькараса, он взял второй сет. Но Джокович вцепился – технически, физически, психологически.
В финале у него будет свидание с судьбой, и я не верю, что он не выполнит задачу».
Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн
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Во 2м сете Карась кричал своей команде, что не может выиграть ни одного короткого розыгрыша. Начал затягивать игру = сам себе подписал приговор. На один 2й сет его и хватило.
Карасю можно посоветовать что-то вроде "прекрати разговаривать с командой по-испански", особенно когда играешь против Величайшего. Новак - тот ещё полиглот (помимо всего прочего)
Так и Рууд, потенциал, чтобы создать большие проблемы Джо есть. Еще и с головой лучше чем у всех некст-ванов.
А после игры Графуля напишет, что команда Рууда подсыпала еду в глютен, этол любимая отмазка табора!🤩😂🤣👍✔