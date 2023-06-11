Хенмэн о Джоковиче: «В финале у него будет свидание с судьбой, и я не верю, что он не выполнит задачу»

Тим Хенмэн прокомментировал то, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».

В финале «Ролан Гаррос» серб поборется с Каспером Руудом.

«Это невероятно. Матч с Алькарасом закончился не так, как мы ожидали или хотели, но в первых двух сетах он показал потрясающее умение сопротивляться, отличный настрой.

Казалось, что ход матча повернулся в сторону Алькараса, он взял второй сет. Но Джокович вцепился – технически, физически, психологически.

В финале у него будет свидание с судьбой, и я не верю, что он не выполнит задачу».

Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

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