Додиг раскритиковал «Ролан Гаррос» после победы в паре: «Мне грустно, потому что турнир отнесся ко мне не должным образом»

Иван Додиг раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» после победы на парном турнире.

«Для меня это четвертый титул в Париже, я четырехкратный чемпион «Ролан Гаррос». Всего у меня семь «Больших шлемов». Но сегодня мне очень грустно. И вы, наверное, спросите, почему мне грустно?

Мне грустно, потому что турнир отнесся ко мне не должным образом. Ко всем игрокам должно быть равное отношение.

Мне очень грустно об этом говорить, но 15 дней я приезжал на турнир на такси. Сидел на какой-то улице в Париже, опаздывал на разминку с партнером, по 40 минут ждал машину.

Мне было очень грустно, я чувствовал себя туристом.

Я четырехкратный чемпион «Ролан Гаррос» и считаю, что турнир должен относиться к чемпионам так, как они заслуживают. Надеюсь, в будущем все будет лучше.

Спасибо».

Отметим, что «Ролан Гаррос» предоставляет транспорт игрокам, но только если они живут в радиусе пяти километров от стадиона.

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