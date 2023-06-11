Додиг раскритиковал «Ролан Гаррос» после победы в паре: «Мне грустно, потому что турнир отнесся ко мне не должным образом»

Теги Ролан Гаррос ATP Иван Додиг Теннис

Иван Додиг раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» после победы на парном турнире.

«Для меня это четвертый титул в Париже, я четырехкратный чемпион «Ролан Гаррос». Всего у меня семь «Больших шлемов». Но сегодня мне очень грустно. И вы, наверное, спросите, почему мне грустно?

Мне грустно, потому что турнир отнесся ко мне не должным образом. Ко всем игрокам должно быть равное отношение.

Мне очень грустно об этом говорить, но 15 дней я приезжал на турнир на такси. Сидел на какой-то улице в Париже, опаздывал на разминку с партнером, по 40 минут ждал машину.

Мне было очень грустно, я чувствовал себя туристом.

Я четырехкратный чемпион «Ролан Гаррос» и считаю, что турнир должен относиться к чемпионам так, как они заслуживают. Надеюсь, в будущем все будет лучше.

Спасибо».

Отметим, что «Ролан Гаррос» предоставляет транспорт игрокам, но только если они живут в радиусе пяти километров от стадиона.

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2 комментария

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Function
В целом идиотское до крайней степени отношение к парной игре. Парная игра могла бы быть золотой жилой для ATP правильном маркетинге с учетом того, что парная игра самый популярный формат среди любителей.
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