Штутгарт (ATP). Циципас начнет со второго круга, Карацев сыграет с Муте, Берреттини, Кириос вернутся после травм
Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.
Стефанос Циципас (WC,1), Тэйлор Фриц (2), Фрэнсис Тиафу (3) и Хуберт Хуркач начнут со второго круга.
Аслан Карацев поборется с Корентеном Муте и может выйти на Фрица.
Маттео Берреттини вернется в тур после надрыва косых мышц живота и сыграет с Лоренцо Сонего.
Ник Кириос, который в январе перенес операцию на колене, проведет первый матч в сезоне. Он встретится с Ибином У.
Полностью сетка здесь.
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