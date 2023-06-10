Штутгарт (ATP). Циципас начнет со второго круга, Карацев сыграет с Муте, Берреттини, Кириос вернутся после травм

Теги Boss Open Ник Кириос Аслан Карацев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Лоренцо Сонего Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Маттео Берреттини Корентен Муте Ибин У Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

Стефанос Циципас (WC,1), Тэйлор Фриц (2), Фрэнсис Тиафу (3) и Хуберт Хуркач начнут со второго круга.

Аслан Карацев поборется с Корентеном Муте и может выйти на Фрица.

Маттео Берреттини вернется в тур после надрыва косых мышц живота и сыграет с Лоренцо Сонего.

Ник Кириос, который в январе перенес операцию на колене, проведет первый матч в сезоне. Он встретится с Ибином У.

Полностью сетка здесь.

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4 комментария

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Mobilis
Циципас еще и в теннис успевает играть.
+3
0
+3
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Vale1
Ответ Сергей Сергеев
это трава или глина ?
Сначала будет трава, потом, как обычно, превратится в глину))
+1
0
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Алексей Латышов
Роман Сафиуллин проводит матч первого круга квалификации.
0
0
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Сергей Сергеев
это трава или глина ?
0
0
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