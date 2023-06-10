Штутгарт (ATP). Циципас начнет со второго круга, Карацев сыграет с Муте, Берреттини, Кириос вернутся после травм

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.

(WC,1), (2), (3) и начнут со второго круга.

поборется с и может выйти на Фрица.

вернется в тур после надрыва косых мышц живота и сыграет с .

, который в январе перенес операцию на колене, проведет первый матч в сезоне. Он встретится с Ибином У.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе