Алькарас ведет в личных встречах с Джоковичем, Зверев – с Руудом

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос». Испанец выиграл у серба единственную очную встречу – в прошлом году в Мадриде он победил со счетом 6:7(5), 7:5, 7:6(5).

Во втором полуфинале Каспер Рууд поборется с Александром Зверевым. В личке прошлогодний финалист уступает 1:2. При этом все матчи прошли на харде.

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14 комментариев

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ногабога
Алькарас ведёт у Джоковича в личных встречах...😂😂😂 при этом играли они всего один раз, и выиграл Алькарас — на тоненького
+15
0
+15
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Сергей48
Мой прогноз Алькарас-Джокович 50/50… жду отличного поединка👌😁
+8
0
+8
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S.Graf
Те случаи, когда личка не имеет никакого значения. Да ещё и настолько нерепрезентативные.
Здесь и сейчас.
+5
-1
+4
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Almaz1995
Ответ Панарин против Диктатора
есть большая вероятность, что Джокович не сможет выиграть у Алькараса ни одну встречу: ни сегодня, ни в будущем
А как же трава?
+4
0
+4
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as009595@icloud.com
Ну в первом полуфинале все ясно, а вот во втором интересно Зверев и Рууд, думаю Каспер не прост и набрал хороший ход
+5
-2
+3
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Панарин против Диктатора
Ответ Almaz1995
А как же трава?
тут надо иметь в виду, что сама гипотетическая вероятность их встречи - невысокая, потому что будучи под первым и вторым номерами, они смогут встречаться только в финалах.
а до финала нужно еще каждому из них дойти.
а конкуренция на траве - и вообще на любом более быстром покрытии - будет явно выше, чем на грунте.
+3
0
+3
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Панарин против Диктатора
есть большая вероятность, что Джокович не сможет выиграть у Алькараса ни одну встречу: ни сегодня, ни в будущем
+4
-2
+2
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ногабога
К — кликабельный
+1
0
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Lana5
Значение имело бы если бы личка была 11-0, а так ни а чем )
Карлосу желаю холодной головы и рассчитать силы
+2
-1
+1
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Skip
Это будет пятисетрвый формат, важно учитывать, что такая встреча первая
0
0
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Юрий Шептухин
Ответ Сергей48
Мой прогноз Алькарас-Джокович 50/50… жду отличного поединка👌😁
Шансы у Новака будут если встреча затянется.
0
0
0
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S.Graf
Ответ Панарин против Диктатора
тут надо иметь в виду, что сама гипотетическая вероятность их встречи - невысокая, потому что будучи под первым и вторым номерами, они смогут встречаться только в финалах. а до финала нужно еще каждому из них дойти. а конкуренция на траве - и вообще на любом более быстром покрытии - будет явно выше, чем на грунте.
Любопытная логика. "Но есть нюансы"(с)
Если кто-то из них (а тем более, если оба) перестанут доходить хотя бы до финалов, то быстро скатятся в рейтинге. И тогда вероятность их встречи возрастёт многократно.
Так что, играть им друг против друга ещё пару лет, пока Новак не закончит карьеру. ятд.
+1
-1
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Юрий Шептухин
Ответ Панарин против Диктатора
есть большая вероятность, что Джокович не сможет выиграть у Алькараса ни одну встречу: ни сегодня, ни в будущем
Это в принципе не важно , у Новака основное это личка с другими парнями.
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