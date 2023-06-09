Алькарас ведет в личных встречах с Джоковичем, Зверев – с Руудом

Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос». Испанец выиграл у серба единственную очную встречу – в прошлом году в Мадриде он победил со счетом 6:7(5), 7:5, 7:6(5).

Во втором полуфинале Каспер Рууд поборется с Александром Зверевым. В личке прошлогодний финалист уступает 1:2. При этом все матчи прошли на харде.

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