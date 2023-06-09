Алькарас ведет в личных встречах с Джоковичем, Зверев – с Руудом
Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос». Испанец выиграл у серба единственную очную встречу – в прошлом году в Мадриде он победил со счетом 6:7(5), 7:5, 7:6(5).
Во втором полуфинале Каспер Рууд поборется с Александром Зверевым. В личке прошлогодний финалист уступает 1:2. При этом все матчи прошли на харде.
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а до финала нужно еще каждому из них дойти.
а конкуренция на траве - и вообще на любом более быстром покрытии - будет явно выше, чем на грунте.
Карлосу желаю холодной головы и рассчитать силы
Если кто-то из них (а тем более, если оба) перестанут доходить хотя бы до финалов, то быстро скатятся в рейтинге. И тогда вероятность их встречи возрастёт многократно.
Так что, играть им друг против друга ещё пару лет, пока Новак не закончит карьеру. ятд.