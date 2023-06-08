Ролан Гаррос. Расписание 9 июня. Алькарас и Джокович сыграют не раньше 15:45 мск, Рууд и Зверев – после них
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 9 июня, 13-й игровой день турнира.
В пятницу на центральном корте имени Филипа Шатрие пройдут одиночные мужские полуфиналы.
Не раньше 15:45 мск сыграют Карлос Алькарас (1) и Новак Джокович (3).
Не раньше 18:30 мск поборются Каспер Рууд (4) и Александр Зверев (22).
Они и должны играть первыми по закону)
Атака и топспин при солнце эффективнее, и это хорошо для испанца, который будет захватывать инициативу в розыгрыше. Но с другой стороны, вечером и сам Новак не мог бы пробивать Алькараса, а днём сможет атакоивать эффективнее.
Матчи со Зверевым и Штруффом Алькарас проиграл как раз днём, мучился с Рамосом тоже днём, а вечером на РГ не отдал и сета за два года.
Новак последние три матча играл днём и выглядел хорошо, хотя и не идеально. К тому же у него ритм уже настроен на дневные матчи, а Алькарас играл последний вечером.
По совокупности факторов, пожалуй, решение поставить матч на день выгоднее сербу.