Ролан Гаррос. Расписание 9 июня. Алькарас и Джокович сыграют не раньше 15:45 мск, Рууд и Зверев – после них

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 9 июня, 13-й игровой день турнира.

В пятницу на центральном корте имени Филипа Шатрие пройдут одиночные мужские полуфиналы.

Не раньше 15:45 мск сыграют (1) и (3).

Не раньше 18:30 мск поборются (4) и (22).

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