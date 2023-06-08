Ролан Гаррос. Расписание 9 июня. Алькарас и Джокович сыграют не раньше 15:45 мск, Рууд и Зверев – после них

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP WTA Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 9 июня, 13-й игровой день турнира.

В пятницу на центральном корте имени Филипа Шатрие пройдут одиночные мужские полуфиналы.

Не раньше 15:45 мск сыграют Карлос Алькарас (1) и Новак Джокович (3).

Не раньше 18:30 мск поборются Каспер Рууд (4) и Александр Зверев (22).

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10 комментариев

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Sincere
Испанец с сербом отдыхали на день больше.
Они и должны играть первыми по закону)
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TennisGeek
Кому выгоднее играть днём....
Атака и топспин при солнце эффективнее, и это хорошо для испанца, который будет захватывать инициативу в розыгрыше. Но с другой стороны, вечером и сам Новак не мог бы пробивать Алькараса, а днём сможет атакоивать эффективнее.
Матчи со Зверевым и Штруффом Алькарас проиграл как раз днём, мучился с Рамосом тоже днём, а вечером на РГ не отдал и сета за два года.
Новак последние три матча играл днём и выглядел хорошо, хотя и не идеально. К тому же у него ритм уже настроен на дневные матчи, а Алькарас играл последний вечером.
По совокупности факторов, пожалуй, решение поставить матч на день выгоднее сербу.
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DjokoND
Ответ Канонир35
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О, главный ,🤡 и 🐓 вернулся ) я думал случилось чего 😁
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sedric
Отлично, значит исходя из первого полуфинала можно определить, за кого болеть во втором)
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Sincere
Ответ TennisGeek
Ну вот, а когда играли Надаль и Джокович в 2021 и 2022, говорили, что никак нельзя поставить такой важный матч на день. А с Алькарасом почему-то можно.
В 22 году это была 1/4.
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armmaster
За Сашу и Новака!
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TennisGeek
Ну вот, а когда играли Надаль и Джокович в 2021 и 2022, говорили, что никак нельзя поставить такой важный матч на день. А с Алькарасом почему-то можно.
+4
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Канонир35
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armmaster
Ответ TennisGeek
Ну вот, а когда играли Надаль и Джокович в 2021 и 2022, говорили, что никак нельзя поставить такой важный матч на день. А с Алькарасом почему-то можно.
Алькатрас далеко не Надаль 😆
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Lana5
Ответ sedric
Отлично, значит исходя из первого полуфинала можно определить, за кого болеть во втором)
За кого в случае Джока?
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