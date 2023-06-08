Мухова отыграла матчбол Соболенко и впервые вышла в финал «Большого шлема»
43-я ракетка мира Каролина Мухова победила №2 Арину Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 13 минут.
В решающем сете чешка ушла со счета 2:5. При счете 3:5 она отыграла матчбол на своей подаче.
Мухова обыграла соперницу из топ-10 девятый раз в 20 матчах. На этом турнире она уже выбила №8 Марию Саккари. У чешки положительная статистика против топ-5 – 5:4.
Мухова впервые вышла в финал турниров «Большого шлема». До этого ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был третий круг, а на ТБШ в целом – полуфинал Australian Open-2021.
По итогам турнира Мухова обновит лучший рейтинг. Она уже гарантировала себе 16-е место, а если возьмет титул, то станет 10-й.
В субботу она поборется с Игой Швентек или Беатрис Хаддад-Майей.
Очевидно в середине 3 сета усталость ее настигла, совсем перестали двигаться ноги, но сумела собраться на борьбу, и Соболенко поплыла, хотя казалось после АО уже так не должна.
Давно симпатизирую Каролине, у нее есть скиллы и менталка высокого уровня, а еще и воздается за тот поток травм, который у нее был. Безумно рад, блестящая игра в целом!
Но стоит сказать, что играла Каролина очень круто. Если так сыграет в финале, будут шансы.
Волевая победа Мухи; молодец конечно, такой сет вытащить на такой стадии не всем дано.
Я давно не видел игру Арины , но она деградировала в плане мысли.