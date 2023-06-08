Мухова отыграла матчбол Соболенко и впервые вышла в финал «Большого шлема»

43-я ракетка мира победила №2 в полуфинале « » – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 13 минут.

В решающем сете чешка ушла со счета 2:5. При счете 3:5 она отыграла матчбол на своей подаче.

Мухова обыграла соперницу из топ-10 девятый раз в 20 матчах. На этом турнире она уже выбила №8 Марию Саккари. У чешки положительная статистика против топ-5 – 5:4.

Мухова впервые вышла в финал турниров «Большого шлема». До этого ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был третий круг, а на ТБШ в целом – полуфинал Australian Open-2021.

По итогам турнира Мухова обновит лучший рейтинг. Она уже гарантировала себе 16-е место, а если возьмет титул, то станет 10-й.

В субботу она поборется с Игой Швентек или Беатрис Хаддад-Майей.

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