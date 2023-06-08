Мухова отыграла матчбол Соболенко и впервые вышла в финал «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Каролина Мухова Теннис

43-я ракетка мира Каролина Мухова победила №2 Арину Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 13 минут.

В решающем сете чешка ушла со счета 2:5. При счете 3:5 она отыграла матчбол на своей подаче.

Мухова обыграла соперницу из топ-10 девятый раз в 20 матчах. На этом турнире она уже выбила №8 Марию Саккари. У чешки положительная статистика против топ-5 – 5:4.

Мухова впервые вышла в финал турниров «Большого шлема». До этого ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был третий круг, а на ТБШ в целом – полуфинал Australian Open-2021.

По итогам турнира Мухова обновит лучший рейтинг. Она уже гарантировала себе 16-е место, а если возьмет титул, то станет 10-й.

В субботу она поборется с Игой Швентек или Беатрис Хаддад-Майей.

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33 комментария

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headliner63
Каролиночка - олицетворение милоты.
Очевидно в середине 3 сета усталость ее настигла, совсем перестали двигаться ноги, но сумела собраться на борьбу, и Соболенко поплыла, хотя казалось после АО уже так не должна.
Давно симпатизирую Каролине, у нее есть скиллы и менталка высокого уровня, а еще и воздается за тот поток травм, который у нее был. Безумно рад, блестящая игра в целом!
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Лев Чернецов
Чудеса какие-то, как все перевернулось после 2:5, невероятно.
Но стоит сказать, что играла Каролина очень круто. Если так сыграет в финале, будут шансы.
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encaro_one
Здоровья. Так то теннисист очень высокого уровня и игрового интеллекта. Когда без травм.
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Beloded2007
Соболенко наконец-то в безопасности!
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Vale1
Это фантастика просто... Был счет 5:2, а стал 5:7. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Хотя с Ариной возможно все, похоже...
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Dikki Shelton
Каролина вы просто супер! Любых слов тут недостаточно. Просто Браво👏👏👏👏. Поздравляю вас с выходом в финал.👍
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Malyshko05
Помню в 2017 Остапенко будучи 47 ракеткой взяла РГ и все считали полнейший сенсацией, что несеянная теннисистка взяла ТБШ. Теперь уже стало удивлять если в финале две сеяные дамы.
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Рафазая
Молодчина, муха!
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ivan 07
А как она играла ? Красотулечка.
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Ничего Смешного
Ответ Лев Чернецов
Чудеса какие-то, как все перевернулось после 2:5, невероятно. Но стоит сказать, что играла Каролина очень круто. Если так сыграет в финале, будут шансы.
Там без шансов, Ига так не ошибается и не плывёт.
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dimon 2.0
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реванш европки можно считать состоявшимся. особенно приятно что длинный нос трансу утерла ракетка из шестого десятка. к слово, это лишний раз подтверждает зазеркалье сегодняшнего бабского тура в котором доминируют качкИ на стероидах с внешностью мужчины. колосья на глиняных ногах, которых мало-мальский технический теннис выносит в одну калитку
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DeutschesFußballFan
Смотрел третий сет. Болел за Арину, но так самой себе проиграть - это надо постараться.
Волевая победа Мухи; молодец конечно, такой сет вытащить на такой стадии не всем дано.
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Лев Чернецов
Ответ Ничего Смешного
Там без шансов, Ига так не ошибается и не плывёт.
В женском теннисе не бывает без шансов. Было достаточно матчей, где Ига не показывала свою лучшую игру. Другое дело, что должно много всего сойтись и вряд ли Каролина выдаст два топ матча подряд.
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Ничего Смешного
Смотрел весь матч, Соболенко это ужас. Я помню за что её Турсунов ругал, все те же проблемы. Зачем ей нужен такой агрессивный теннис если у неё космос брака и нестабильная психика? Я не знаю, что у неё в голове… боязнь Швёнток или ещё что-то, но она тупо встала и начала бить по аутам, как в первом сете и выглядит максимально не собрано. Удары по линии почти все в молоко, игра строится чтобы тупо ударить сильно по мячу, даже розыгрышей нет подготовленных.
Я давно не видел игру Арины , но она деградировала в плане мысли.
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто красавица. Облетела все мухобойки на своем пути и влетела в финал. Блин, я ее люблю!!!
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Los Galácticos
Молодец это громкая сенсация.
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инок
Ответ Лев Чернецов
Чудеса какие-то, как все перевернулось после 2:5, невероятно. Но стоит сказать, что играла Каролина очень круто. Если так сыграет в финале, будут шансы.
Остается только болеть за Хаддад Майю. А что, а вдруг...
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Vale1
Ответ headliner63
Каролиночка - олицетворение милоты. Очевидно в середине 3 сета усталость ее настигла, совсем перестали двигаться ноги, но сумела собраться на борьбу, и Соболенко поплыла, хотя казалось после АО уже так не должна. Давно симпатизирую Каролине, у нее есть скиллы и менталка высокого уровня, а еще и воздается за тот поток травм, который у нее был. Безумно рад, блестящая игра в целом!
Плюсы закончились, но согласен всецело)
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Kretsche48
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Ойойойойойооооой! А что такое? Может случилось что-то? =) Вагончик стеройдиков вовремя в белорусскую раздевалку не поспел? =) Какая незадача. Хоть финал нормальный будет.
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Del Papa is Back!!!
наконец-то выбили эту лошадь
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Vostokto8
Женский теннис))) Это навсегда!)
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AlexGooner
Отыграла матчбол при 2:5, а не 3:5
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Kuning Ass
Ответ AlexGooner
В мужских финалах ТБШ случались и более эпичные поражения. Это скорее особенность тенниса, считать что 2:5 или 3:5 это огромное преимущество и победа уже почти в кармане. На самом же деле 2-3 гейма подряд отыграть наверное даже проще чем 1 гол преимущества в футболе
ну по сути так и есть, ведь счёт 5-2 или 4-1, это всего лишь один брейк, а выглядит как суперотрыв
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Jefri AG
Федереру за то поражение Джоковичу на Уимблдоне дали кликуху 40:15. Предлагаю и Соболенко по аналогии называть теперь 5:2)
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Marik5
молодец, мухой за трофеем!!!!
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