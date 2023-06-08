Швентек о полуфинале с Хаддад Майей: «Она боец. Нужно быть готовой, даже когда ведешь, и на 100% выкладываться в каждом розыгрыше»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Ига Швентек Теннис

Ига Швентек поделилась ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос».

Ее соперницей станет Беатрис Хаддад Майя, выигравшая единственную личную встречу.

«Конечно, она боец и даже в четвертьфинале показала, что борется до последнего мяча. Это приносит плоды.

Конечно, нужно быть готовой, даже когда ведешь и так далее. В каждом розыгрыше нужно выкладываться на 100%. Мы играли в Торонто, и там были похожие условия в плане ветра. В тот день тоже было ветрено.

Безусловно, покрытие другое, так что посмотрим. Я никогда не играла против нее на грунте. Повторюсь, как и перед любым другим матчем, я сосредоточусь на себе и на том, что я хочу сделать на корте».

От бана за анаболики и четырех операций – до 1/2 «Ролан Гаррос». История Беатрис Хаддад Майи

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий