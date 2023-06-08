Швентек о полуфинале с Хаддад Майей: «Она боец. Нужно быть готовой, даже когда ведешь, и на 100% выкладываться в каждом розыгрыше»

Ига Швентек поделилась ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос».

Ее соперницей станет Беатрис Хаддад Майя, выигравшая единственную личную встречу.

«Конечно, она боец и даже в четвертьфинале показала, что борется до последнего мяча. Это приносит плоды.

Конечно, нужно быть готовой, даже когда ведешь и так далее. В каждом розыгрыше нужно выкладываться на 100%. Мы играли в Торонто, и там были похожие условия в плане ветра. В тот день тоже было ветрено.

Безусловно, покрытие другое, так что посмотрим. Я никогда не играла против нее на грунте. Повторюсь, как и перед любым другим матчем, я сосредоточусь на себе и на том, что я хочу сделать на корте».

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