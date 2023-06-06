Мухова о выходе в 1/2 финала РГ: «Турнир только начинается. Наверное, поэтому я выгляжу спокойной»

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Она обыграла Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:2.

– Сегодня я здорово играла с начала обоих сетов, и это, конечно, помогло. Настя играла очень агрессивно, иногда довольно рискованно. Иногда она попадала, а иногда допускала ошибки, которые мне помогали. И я хорошо начала оба сета – и хорошо закончила.

Я довольна. Здорово, что я выиграла в двух сетах.

– Поскольку вы такая спокойная, я должен спросить – полуфинал «Ролан Гаррос» кажется вам серьезным делом, или это просто еще один шаг?

– Я очень-очень довольна полуфиналом. Для меня это не какая-то мелочь. Отличный результат, и я очень его ценю.

Конечно, я все еще в сетке, стараюсь сосредоточиться. Турнир только начинается. Наверное, поэтому я выгляжу спокойной. Но я очень довольна тем, как идет турнир.

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3 комментария

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Людмила Мурашко
Какая самоуверенная
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ivan 07
Типа , я еще не начинала. Круто Каролина.
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dimon 2.0
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да. согласен. это сегодняшние реалии бабского тенниса. полуфинал но фактически турнир ток начинается. за все дни соревок - два с половиной трехсетовика. все остальное - бои в режиме разминки.
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