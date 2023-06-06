Гауфф о четвертьфинале РГ против Швентек: «Было бы почти трусостью сказать, что я хочу избежать этого вызова, но я считаю, что к нему готова»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Иги Швентек.

Счет в личных встречах 6:0 в пользу Швентек. В прошлом году она разгромила американку в финале «Ролан Гаррос».

Вопрос задавали в контексте ее подхода к игре: она предпочитает матчи с сильнейшими соперницами или наоборот более простые.

«Если честно, я хотела сыграть с ней еще с прошлого года, особенно на этом турнире. Я предполагала, что так случится, потому что считала, что мы обе успешно выступим. Конечно, я не знала, в какой части сетки мы окажемся.

Но у меня такой подход: если хочешь быть лучшей, нужно побеждать лучших. И если хочешь прибавлять, нужно играть с лучшими. Пока моя карьера складывается так: если соперница играет на уровне, которого я еще не достигла, я знаю, что мне нужно прибавлять, и ты не узнаешь, в чем нужно прибавить, пока не увидишь этот уровень.

Наверное, было бы почти трусостью сказать, что я хочу избежать этого вызова, но я считаю, что к нему готова. Я сильно прибавила с прошлого года, и она тоже.

Думаю, будет отличная битва для нас и для болельщиков. Уверена, что они тоже оценят этот матч».

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1 комментарий

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sashati
Умна прям не по годам.
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