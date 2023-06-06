Швентек об уважении в туре: «Конечно, бывают напряженные ситуации. Важно, работают ли люди над ошибками, чтобы не допускать их в будущем»

Ига Швентек высказалась о важности уважения в туре.

– В прошлый раз вы сказали, что всегда хотите проявлять уважение к сопернице, какой бы ни была ситуация. Вы считаете, что уважение – это важно. Как вы думаете, теннисисты, журналисты, болельщики ведут себя достаточно уважительно?

– Конечно, бывают напряженные ситуации, и, конечно, есть игроки, про которых мы иногда думаем, что не стоит так говорить или так себя вести.

Мы люди и совершаем ошибки. Важно, работают ли люди над ошибками, чтобы не допускать их в будущем.

Но в целом я просто сосредоточена на себе. Я всегда хотела быть хорошим человеком и лучше себя чувствую, когда веду себя уважительно. Я делаю это для других, но еще и для себя, потому что так я могу быть честной с самой собой и оставаться хорошим человеком. Но я не знаю насчет других. Я не могу судить, но, конечно, мы все должны вести себя уважительно.

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