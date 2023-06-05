Швентек вышла на второе место в истории по проценту побед на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после того, как снялась при счете 5:1.

Швентек вышла в 1/4 в Париже четвертый раз подряд. Она играет в основной сетке всего пятый раз. Последней теннисисткой, у которой в первые пять приездов на « » было четыре четвертьфинала, была Моника Селеш в середине 1990-х.

Полька теперь выиграла 92,6% матчей на «Ролан Гаррос». В Открытой эре процент побед в Париже лучше только у – 95,2%.

Кроме того, Швентек одержала 60-ю победу уровня основного тура на грунте, проведя всего 69 матчей. Только Моника Селеш (63) и (66) достигли этого быстрее.

Дальше Швентек сыграет с Коко Гауфф, которую в прошлом году победила в финале.

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