Швентек вышла на второе место в истории по проценту побед на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Ига Швентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после того, как Леся Цуренко снялась при счете 5:1.
Швентек вышла в 1/4 в Париже четвертый раз подряд. Она играет в основной сетке всего пятый раз. Последней теннисисткой, у которой в первые пять приездов на «Ролан Гаррос» было четыре четвертьфинала, была Моника Селеш в середине 1990-х.
Полька теперь выиграла 92,6% матчей на «Ролан Гаррос». В Открытой эре процент побед в Париже лучше только у Маргарет Корт – 95,2%.
Кроме того, Швентек одержала 60-ю победу уровня основного тура на грунте, проведя всего 69 матчей. Только Моника Селеш (63) и Крис Эверт (66) достигли этого быстрее.
Дальше Швентек сыграет с Коко Гауфф, которую в прошлом году победила в финале.
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