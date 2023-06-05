Врач Надаля: «Решение об операции приняли недавно. Мы перепробовали все консервативные варианты»

Анхель Руиз Которро, врач , прокомментировал операцию испанца.

«Мы к этом пришли по ряду причин. У нас была ключевая проблема: травмировать мышцу и травмировать сухожилие – это совершенно разные вещи. Когда сухожилие оказывалось под серьезной нагрузкой, оно не справлялось.

Решение об операции приняли недавно. Мы перепробовали все консервативные варианты лечения этой травмы. Но когда ничего не работает, нужно принимать решения.

Я доволен, потому что мы сделали то, что хотели. Мы очень довольны. И если уважительно отнестись к восстановлению, то я думаю, что он оправится. Спешка – это всегда плохая идея. Предполагается, что уйдет пять месяцев, но мы не ставим конкретные сроки.

Шансы на успех высокие. Все остальные части сухожилия здоровы и восстановятся, но на это нужно время».

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