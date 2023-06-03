Рафаэль Надаль: «Вчера вечером мне сделали операцию. Все прошло хорошо. Кроме того, удалось разобраться со старой травмой»

Теги Рафаэль Надаль травмы ATP Теннис

Рафаэль Надаль подтвердил, что процесс реабилитации после операции займет пять месяцев.

«Привет всем. Как вы знаете, вчера вечером мне сделали операцию. Все прошло хорошо, артроскопию провели на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, из-за травмы которой я с января не участвую в соревнованиях.

Кроме того, удалось разобраться со старой травмой вертлужной губы левого бедра, что, несомненно, поможет лучше восстановиться. Хочу поблагодарить за работу врачей Марка Филиппона, Хауме Виларо и Анхеля Руис-Которро.

Я сразу начну постепенную функциональную реабилитацию, и, как мне сказали, если все пойдет хорошо, процесс восстановления занимает пять месяцев.

Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы мне оказывали и оказываете каждый день. Также сегодня мой день рождения. Встретил его не в том месте, где я хотел или мечтал, но все равно СПАСИБО!»

Травма, из-за которой Надаль пропустит «Ролан Гаррос» – печальная норма для тенниса. Бедра сейчас очень уязвимы

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3 комментария

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Александр Скворцов
Удачного восстановления Рафе! Вамос, Рафа! Ждём возвращения на корт!
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Константин Терехов
Удачи Рафе! Надеюсь ещё увидим его на корте!
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Паскаль Шимбонда
Так 5 недель или месяцев? Думаю, все-таки месяцев..
Пусть все травмы залечатся и мы еще увидим Рафу в обойме, очень хочется, чтобы он еще попылил..
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