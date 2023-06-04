Тиафу о поражении от Зверева: «Я могу шутить и при этом играть на высоком уровне. Иногда пытался вовлечь зрителей, но они были за Сашу»

Фрэнсис Тиафу высказался о проявлении эмоций на корте.

В субботу он проиграл Александру Звереву в третьем круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:7(3), 1:6, 6:7(5).

«Я всегда веселюсь на корте. Был один момент, когда я попал в него мячом, и зрители начали меня освистывать. Я такой: ладно, не все знают, что мы с ним хорошие друзья с 11 лет. Это все веселье и игры.

Я могу выступать в веселой обстановке, шутить и при этом играть на высоком уровне. Многим парням нужна полная концентрация. А я так лучше выступаю.

Иногда я пытался вовлечь зрителей, но сегодня они были за Сашу. Я заводился пару раз, и они не очень-то откликались, так что я решил: ладно, просто буду делать свое дело сегодня, неважно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе