Серундоло о матче с Руне в 2019-м: «Я знал, что он станет отличным теннисистом, потому что ему было лет 16 и он играл потрясающе»

Франсиско Серундоло высказался о поддержке болельщиков в матче против Тэйлора Фрица.

Вчера аргентинец победил 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

– Я был на корте Сюзанн Ленглен, и атмосфера в конце матча была безумная. Похоже, у вас хорошая поддержка из Аргентины и Франции. Вы сыграете против Хольгера Руне, иногда публика за него, иногда – против. Какую атмосферу ждете и как вы думаете, зрители в основном будут поддерживать вас или Хольгера?

– Да, было очень здорово, я впервые играл на корте Сюзанн Ленглен. Атмосфера была сумасшедшая. Я знал, что Тэйлор сделал в другом матче, поэтому предполагал, что сегодня зрители будут за меня. Так и было почти весь матч.

С Хольгером точно будет сумасшедший матч. Он любит вовлекать зрителей, с ними заигрывать. Иногда они против него, но иногда – за, потому что он отличный игрок.

Но будет очень весело. Я получу удовольствие. Надеюсь, они будут на моей стороне. Наверное, получится 50 на 50.

– Вы один раз играли с Хольгером на «Челленджере». Что вы помните о том матче и как относитесь к Хольгеру?

– Да, я играл с ним в 2019-м, кажется, на «Челленджере». Кажется, это было через неделю после того, как он выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Я не очень хорошо помню. Я знал, что он станет отличным теннисистом, потому что ему было лет 16 и он играл потрясающе.

Но сейчас он входит в топ-10, топ-5 (лучший рейтинг Руне – №6 – Sports.ru). Он потрясающе выступил на прошлой неделе. Финал в Монте-Карло и Риме, титул в Мюнхене. Он отлично играет на грунте, так что впереди очень сложный матч. Надеюсь, я смогу показать тот уровень, на котором играл в последние дни, потому что считаю, что у меня есть шансы, но я сосредоточусь на своей игре, постараюсь сыграть как можно лучше и добиться победы.

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