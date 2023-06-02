Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче четвертого круга Roland Garros 2023 встретится с 118 ракетой австрийцем Себастьяном Офнером. Их матч состоится 4 июня, начало не ранее 17:00 по московскому времени.

Соперники будут играть на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Стефанос Циципас успешно начал очередной поход за титулом турнира Большого шлема. В первых трех кругах он поочередно обыграл чеха Иржи Веселы, испанца Роберто Карбаллеса Баэну и аргентинца Диего Шварцмана. Несколько повезло ему и с соперником в четвертом круге, он представляется самым слабым из всех оппонентов грека на этом турнире. При этом верхняя сетка, где он выступает, очень конкурентна. Именно здесь играет возможный следующий соперник Стефаноса Карлос Алькарас и Новак Джокович, которому он проиграл в финале Australian Open в январе этого года.

Себастьян Офнер редкий гость на турнирах Большого шлема. Чаще всего он не может преодолеть квалификационный барьер. Первый раз ему это удалось сделать на Уимблдоне в 2017 году, где он дошел до третьего круга, и вот теперь еще один прорыв на Roland Garros. Выиграв три матча в квалификации, он смог трижды победить в основной сетке. Правда, соперника уровня Циципаса у него не было, и шансов на победу в предстоящем матче у него мало. В таких случаях нужно просто выйти на корт и насладиться моментом, а если удастся показать свой лучший теннис, то как знать, может получится пройти дальше.

Циципас теннисист элитного уровня, а Офнера часто можно увидеть на челленджерах, поэтому игроки редко пересекаются. До сих пор между ними состоялся только один матч в 2017 году в Бельгии как раз на челленджере. Циципасу тогда было 19 лет, играли на харде, и он обыграл Офнера в трех сетах. Сейчас его ждет более легкая победа. Букмекеры в ней уверены. Winline оценивает шансы Циципаса коэффициентом 1,05, победа австрийца оценивается коэффициентом 9,80.

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