Испанская восходящая звезда (или уже взошедшая) Карлос Алькарас продолжает двигаться к своему второму титулу Большого шлема в карьере. В четвертом круге Roland Garros 2023 он встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Их матч состоится 4 июня на стадионе имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 16:00 по московскому времени.

Карлосу Алькарасу 20 лет, он как комета ворвался в элиту мирового тенниса и претендует на то, чтобы на ближайшие годы сменить на троне своего соотечественника Рафаэля Надаля, а также Новака Джоковича из Сербии. Пока получается, Карлос после пропуска начала сезона вновь стал первой ракеткой мира и по факту может ей остаться в случае более удачного выступления в Париже, чем у Ноле. Позади у испанца семь турниров в этом сезоне и пять побед. Впрочем в Италии на грунте он проиграл уже во втором круге. На Открытом чемпионате Франции пока проблем никто ему не доставил. В первом круге он легко обыграл итальянца Флавио Коболли в трех сетах. Во втором он играл с японским теннисистом Таро Даниэлем, матч закончился победой испанца в четырех сетах. Наконец, в предыдущем матче Алькарас встретился с канадцем Денисом Шаповаловым. Счет в нем тоже оказался практически разгромным в пользу Карлитоса. Впрочем в отдельные отрезки игры Денис смог доставить проблемы первой ракетке мира.

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В последнее время появилось довольно много элитных итальянских теннисистов. Лоренцо Музетти один из них и притом наиболее прогрессирующий. Он лишь на год старше Алькараса, но теннис, порой, показывает не хуже. Уже сейчас Лоренцо находится в первой двадцатке теннисистов и по итогам турнира может подняться на несколько строк выше. Итальянец был первой ракеткой мира в юниорах, а Roland Garros можно назвать его любимым турниром Большого шлема, здесь два года назад он уже доходил до четвертого круга. На нынешнем чемпионате Лоренцо проходит своих соперников еще более уверенно, чем Карлос. Все свои победы он одержал в трех партиях. В первом круге над шведским теннисистом Микаэлем Имером, во втором над молодым россиянином Александром Шевченко и в третьем над тринадцатой ракеткой мира Кэмероном Норри из Великобритании. Если Музетти продолжит показывать такой же теннис и в поединке с испанцем, то нас ждет захватывающее зрелище с неясным исходом.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 34/2

победы/поражения Алькараса на грунте — 15/1

рейтинг ATP Музетти — 18

победы/поражения Музетти в 2023 году — 13/11

победы/поражения Музетти на грунте — 12/5

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Музетти

Если сравнивать игру теннисистов в этом сезоне исключительно на грунтовых покрытиях, то у испанца заметное преимущество, он проиграл всего один раз. В свою очередь, Музетти набрал очень хорошую форму именно к турниру Roland Garros и для него будет делом принципа обыграть Алькараса.

Статистика личных встреч Алькарас — Музетти

Соперники встречались всего два раза и при этом оба раза на грунте и у каждого по победе. Первая встреча состоялась в Италии на Trieste Challenger, когда обоим спортсменам было по 17-18 лет. В трех партиях верх взял Алькарас. В июле 2022 года теннисисты встретились вновь в финале турнира в Гамбурге, и тут Лоренцо смог в трех сетах взять реванш.

Прогноз на матч Алькарас — Музетти

В каких-то иных случаях можно было безоговорочно ставить на испанца, он умеет методично добивать своих соперников и отлично пользоваться их ошибками. Будет ли допускать эти ошибки Музетти? Если он повторит игру Шаповалова против Алькараса, то ни о какой победе речи быть не может. Ему нужно показать свой лучший теннис. Впрочем, букмекеры считают, что в любом случае у итальянца шансы минимальные. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,15, успех Музетти оценивается коэффициентом 5,60.

Наш прогноз: ожидаем в этом матче все-таки упорную борьбу. Смело можно ставить на тотал больше 9,5 как минимум в одном сете и тотал больше 33,5 во всем матче. Один сет Лоренцо точно сможет взять, а дальше все зависит только от него самого. И все же сложно поверить, что Алькарас вылетит в четвертом круге.

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