WTA опубликовала календарь на концовку сезона. Тур вернется в Китай

WTA опубликовала календарь на концовку сезона-2023. После US Open тур вернется в Китай – впервые после дела .

Неделя с 11.09 пройдут турниры в Сан-Диего и Осаке.

С 18.09 – Гвадалахара (WTA1000), Гуанчжоу.

С 25.09 – Токио, Нинбо.

С 02.10 – Пекин (WTA1000).

С 09.10 – Чжанчжоу, Гонконг, Сеул.

С 16.10 – Монастир, Наньчан.

С 23.10 – малый итоговый турнир в Чжухае.

С 30.10 – итоговый турнир.

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