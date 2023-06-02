WTA опубликовала календарь на концовку сезона. Тур вернется в Китай

Теги WTA Теннис

WTA опубликовала календарь на концовку сезона-2023. После US Open тур вернется в Китай – впервые после дела Шуай Пэн.

Неделя с 11.09 пройдут турниры в Сан-Диего и Осаке.

С 18.09 – Гвадалахара (WTA1000), Гуанчжоу.

С 25.09 – Токио, Нинбо.

С 02.10 – Пекин (WTA1000).

С 09.10 – Чжанчжоу, Гонконг, Сеул.

С 16.10 – Монастир, Наньчан.

С 23.10 – малый итоговый турнир в Чжухае.

С 30.10 – итоговый турнир.

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3 комментария

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Eugenie Nation
Двуличие зашкаливает, как они хорохорились и кричали про ценности в деле китаянки.
По факту - девушка в заложниках, дяди считают чеки
+6
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+6
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну с баблом плохо, а китайцы насыпят. И про Шуай Пэн быстро забыли, как только денежками запахло
+3
0
+3
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dimon 2.0
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вместо того чтобы оптимизировать призовые и расходы манагеры от тенниса побежали к след империи с деньгами, уже поднебесной... теннис переплюнул какей, который был символом продажности. сегодня этот титул гордо носит теннис.
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