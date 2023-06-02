Ролан Гаррос. Расписание 3 июня. Мирра Андреева и Гауфф сыграют вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание седьмого игрового дня, 3 июня.
Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Елена Рыбакина (4) – Сара Соррибес-Тормо;
- Хольгер Руне (6) – Хенаро Альберто Оливьери (Q);
- Ига Швентек (1) – Ван Синюй;
- (не раньше 21:15 мск) Александр Зверев (22) – Фрэнсис Тиафу (12).
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Чжичжэнь Чжан – Каспер Рууд (4)
- Мирра Андреева – Коко Гауфф (6);
- Франсиско Серундоло (23) – Тэйлор Фриц (9);
- Ольга Данилович – Онс Жабер (7).
На корте Симоны Матье сыграют:
- Йошихито Нишиока (27) – Тиаго Сейбот Уайлд (Q);
- Екатерина Александрова (23) – Беатрис Хаддад Майя (14);
- Бьянка Андрееску – Леся Цуренко;
- Даниэль Альтмайер – Григор Димитров (28).
Полностью расписание здесь.
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