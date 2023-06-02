Ролан Гаррос. Расписание 3 июня. Мирра Андреева и Гауфф сыграют вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание седьмого игрового дня, 3 июня.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На корте Симоны Матье сыграют:

Полностью расписание здесь.

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