Ролан Гаррос. Расписание 3 июня. Мирра Андреева и Гауфф сыграют вторым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Швентек Мирра Андреева Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание седьмого игрового дня, 3 июня.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На корте Симоны Матье сыграют:

Полностью расписание здесь.

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1 комментарий

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Эльвин Гульмалиев
для Мирры играть на таком корте в 16 лет - это просто космос! только победа!
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