Синнер проиграл в пяти сетах на последних четырех «Больших шлемах»

Теги Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Даниэль Альтмайер Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер выбыл во втором круге «Ролан Гаррос». Он проиграл Даниэлю Альтмайеру – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7.

Матч длился 5 часов 26 минут и стал самым длинным в карьере итальянца.

В четвертом сете Синнер упустил два матчбола, подавая при счете 5:4.

На трех предыдущих «Больших шлемах» Синнер тоже уступил в пяти сетах:

Матч на US Open – второй по продолжительности в его карьере (5 часов 15 минут), на Australian Open – третий (4 часа).

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9 комментариев

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Sincere
Это говорит о том, что обыграть Синнера непросто. но сделать это может кто угодно😂
+9
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+9
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Листок яблони
Ответ valsed25
Не надо доводить до пяти сетов, значит. Хотя сказать легко... У Дани, кстати, тоже не очень с пятисетовиками.
Карацев послушал и не стал доводить до пяти сетов. Проиграл в четырёх.
+4
0
+4
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Squadala
Можно и за рекордом пойти, вроде бы он у Вердаско (уступал в пяти сетах на пяти ТБШ кряду). Было б уместно.
+1
0
+1
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valsed25
Не надо доводить до пяти сетов, значит. Хотя сказать легко... У Дани, кстати, тоже не очень с пятисетовиками.
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Valery24
В какой компании добротной оказался итальянец,учитывая,что все из списка,кому проиграл Янник,были в финалах,может это знак?
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valsed25
Ответ Листок яблони
Карацев послушал и не стал доводить до пяти сетов. Проиграл в четырёх.
А у него там непонятно до конца, в чем дело. Мне показалось, что какие-то физические проблемы возникли. Под конец перестал бежать за некоторыми мячами, которые можно было в принципе достать.
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valsed25
Ответ Sincere
Это говорит о том, что обыграть Синнера непросто. но сделать это может кто угодно😂
Как и Даню)
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Vale1
Ответ Valery24
В какой компании добротной оказался итальянец,учитывая,что все из списка,кому проиграл Янник,были в финалах,может это знак?
Ну это будет чудо, если Альтмайер до финала дойдет.
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