Синнер проиграл в пяти сетах на последних четырех «Больших шлемах»

выбыл во втором круге « ». Он проиграл Даниэлю Альтмайеру – 7:6(0), 6:7(7), 6:1, 6:7(4), 5:7.

Матч длился 5 часов 26 минут и стал самым длинным в карьере итальянца.

В четвертом сете Синнер упустил два матчбола, подавая при счете 5:4.

На трех предыдущих «Больших шлемах» Синнер тоже уступил в пяти сетах:

-2023 – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6 в четвертом круге против ;

US Open-2022 – 3:6, 7:6(7), 7:6(0), 5:7, 3:6 в четвертьфинале против (упустил матчбол в четвертом сете, подавая при счете 5:4);

« »-2022 – 7:5, 6:2, 3:6, 2:6, 2:6 в четвертьфинале против .

Матч на US Open – второй по продолжительности в его карьере (5 часов 15 минут), на Australian Open – третий (4 часа).

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