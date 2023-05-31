Шаповалов впервые с Australian Open выиграл два матча подряд и встретится с Алькарасом

32-я ракетка мира во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл Маттео Арнальди – 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.

Канадец впервые с выиграл два матча подряд. Между Мельбурном и « » у него было всего три победы в десяти матчах.

Кроме того, Шаповалов впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Там он сыграет с первой ракеткой мира .

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