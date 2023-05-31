Шаповалов впервые с Australian Open выиграл два матча подряд и встретится с Алькарасом

Теги Ролан Гаррос ATP Денис Шаповалов Карлос Алькарас Теннис

32-я ракетка мира Денис Шаповалов во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл Маттео Арнальди – 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.

Канадец впервые с Australian Open выиграл два матча подряд. Между Мельбурном и «Ролан Гаррос» у него было всего три победы в десяти матчах.

Кроме того, Шаповалов впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Там он сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

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6 комментариев

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Денис Шмелев
Шаповалов хорошо играет с топами.
Конечно, вряд ли его хватит на нечто большее, чем кураж в 1-1,5 сетах. Но матч должен получиться зрелищным.
+7
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+7
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Nikolay Stavrogin
Денисыч, сделай красоту. Как с Рафой сыграй)
+6
-2
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Guillermo
Потреплет нервы Карасику. Надо будет посмотреть
+3
0
+3
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Радость Ди Мария
Двойными напугает Карлито до почти смерти. Вторая до сих пор никакая - пробивайте на вылет.
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Korendos
Это уже как бы «нокаут».
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Мирослав Холод
Ничего не изменилось, шапо всё там же 🙈
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