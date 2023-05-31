Шаповалов впервые с Australian Open выиграл два матча подряд и встретится с Алькарасом
32-я ракетка мира Денис Шаповалов во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл Маттео Арнальди – 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.
Канадец впервые с Australian Open выиграл два матча подряд. Между Мельбурном и «Ролан Гаррос» у него было всего три победы в десяти матчах.
Кроме того, Шаповалов впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Там он сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
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Конечно, вряд ли его хватит на нечто большее, чем кураж в 1-1,5 сетах. Но матч должен получиться зрелищным.