Кириос о матче Вавринки и Коккинакиса: «Стэн не захочет проиграть 🫣»

Ник Кириос привлек внимание публики к матчу Стэна Вавринки и Танаси Коккинакиса на «Ролан Гаррос».

«Кокк против Стэна 👀👀👀🍿🍿🍿🍿. Ахахахахаха камон... Это то, ради чего мы живем. Стэн не захочет проиграть 🫣», – написал Кириос в твиттере.

В 2015 году Кириос во время матча с Вавринкой в Монреале сказал ему: «Коккинакис спал с твоей девушкой, жаль тебе это говорить, приятель». Предполагается, что речь шла о Донне Векич, с которой в то время встречался Вавринка.

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