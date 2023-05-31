Кириос о матче Вавринки и Коккинакиса: «Стэн не захочет проиграть 🫣»

Теги Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Танаси Коккинакис Ник Кириос соцсети Теннис

Ник Кириос привлек внимание публики к матчу Стэна Вавринки и Танаси Коккинакиса на «Ролан Гаррос».

«Кокк против Стэна 👀👀👀🍿🍿🍿🍿. Ахахахахаха камон... Это то, ради чего мы живем. Стэн не захочет проиграть 🫣», – написал Кириос в твиттере.

В 2015 году Кириос во время матча с Вавринкой в Монреале сказал ему: «Коккинакис спал с твоей девушкой, жаль тебе это говорить, приятель». Предполагается, что речь шла о Донне Векич, с которой в то время встречался Вавринка.

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3 комментария

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sfilatov13
хороший матч
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Skip
Stan the Man
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as009595@icloud.com
Да уж до чего же мерзопакостная личность Кириос
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