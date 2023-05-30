Вавассори ушел с 0:2 по сетам, отыграл 5 матчболов и впервые победил игрока топ-50

Итальянец Андреа Вавассори в первом круге « » обыграл Миомира Кецмановиа – 5:7, 2:6, 7:6(8), 7:6(3), 7:6(9). Матч продолжался 5 часов и 10 минут.

Вавассори отыграл пять матчболов – четыре на тай-брейке третьего сета и еще один, когда подавал на победу в пятой партии.

Для итальянца это первая в карьере победа над игроком топ-50. Он впервые провел пятисетовый матч.

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