Вавассори ушел с 0:2 по сетам, отыграл 5 матчболов и впервые победил игрока топ-50

Теги Ролан Гаррос ATP Миомир Кецманович Андреа Вавассори Теннис

Итальянец Андреа Вавассори в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл Миомира Кецмановиа – 5:7, 2:6, 7:6(8), 7:6(3), 7:6(9). Матч продолжался 5 часов и 10 минут.

Вавассори отыграл пять матчболов – четыре на тай-брейке третьего сета и еще один, когда Кецманович подавал на победу в пятой партии.

Для итальянца это первая в карьере победа над игроком топ-50. Он впервые провел пятисетовый матч.

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3 комментария

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Сергей48
На трёх тай-бреках вытащил? Просто выдающийся матч получился! Реально красавчик!👍
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project dealer
Представляю, как это вдохновляет трудиться больше и больше. Красавчик просто!
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La Gushka
отличная школа! Удачи в следующих турах!
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