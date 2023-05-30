Кецманович получил предупреждение за то, что выбил обратно мяч, прилетевший с соседнего корта

получил предупреждение в первом круге « » против Андреа Вавассори.

Матч проходит на Корте №8. Когда Вавассори вел 5:3, 15:15 в четвертом сете, к ним прилетел мяч с соседнего Корта №6, где играли и Селена Жанисиджевич.

Кецманович выбил мяч обратно и получил за это предупреждение.

После этого на корт вызвали супервайзера, который выслушал судью на вышке и Кецмановича и оставил решение в силе.

Партия закончилась тай-брейком, который выиграл итальянец, сравняв счет по сетам.

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