Кецманович получил предупреждение за то, что выбил обратно мяч, прилетевший с соседнего корта
Миомир Кецманович получил предупреждение в первом круге «Ролан Гаррос» против Андреа Вавассори.
Матч проходит на Корте №8. Когда Вавассори вел 5:3, 15:15 в четвертом сете, к ним прилетел мяч с соседнего Корта №6, где играли Осиан Доден и Селена Жанисиджевич.
Кецманович выбил мяч обратно и получил за это предупреждение.
После этого на корт вызвали супервайзера, который выслушал судью на вышке и Кецмановича и оставил решение в силе.
Партия закончилась тай-брейком, который выиграл итальянец, сравняв счет по сетам.
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