Миллман о слезах Чжан Шуай на пресс-конференции: «Очень легко сидеть на диване и критиковать. Те, кто ругает игроков, не представляют, с чем мог столкнуться человек»

Джон Миллман высказался об эмоциях Чжан Шуай на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Она заплакала после восьмого поражения подряд.

«Очень легко сидеть на диване и критиковать форму игроков. Игроков столько ругают, особенно в интернете. При этом те, кто ругает, не имеют ни малейшего представления и не хотят задуматься о том, с чем мог столкнуться человек – физически или психологически. Надеюсь, с Шуай все в порядке», – написал австралиец.

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