Миллман о слезах Чжан Шуай на пресс-конференции: «Очень легко сидеть на диване и критиковать. Те, кто ругает игроков, не представляют, с чем мог столкнуться человек»
Джон Миллман высказался об эмоциях Чжан Шуай на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Она заплакала после восьмого поражения подряд.
«Очень легко сидеть на диване и критиковать форму игроков. Игроков столько ругают, особенно в интернете. При этом те, кто ругает, не имеют ни малейшего представления и не хотят задуматься о том, с чем мог столкнуться человек – физически или психологически. Надеюсь, с Шуай все в порядке», – написал австралиец.
2 комментария