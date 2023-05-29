Миллман о слезах Чжан Шуай на пресс-конференции: «Очень легко сидеть на диване и критиковать. Те, кто ругает игроков, не представляют, с чем мог столкнуться человек»

Теги ATP WTA Чжан Шуай Джон Миллман Теннис

Джон Миллман высказался об эмоциях Чжан Шуай на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Она заплакала после восьмого поражения подряд.

«Очень легко сидеть на диване и критиковать форму игроков. Игроков столько ругают, особенно в интернете. При этом те, кто ругает, не имеют ни малейшего представления и не хотят задуматься о том, с чем мог столкнуться человек – физически или психологически. Надеюсь, с Шуай все в порядке», – написал австралиец.

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2 комментария

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Maratik1982
Ответ Mish
А где сам миллман давно не видно
на диване))
+1
0
+1
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Mish
А где сам миллман давно не видно
0
0
0
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