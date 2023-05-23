Лион (ATP). Кецманович встретится с Дрэйпером, Франсиско Серундоло вышел в 1/4 финала
Миомир Кецманович сыграет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Лионе.
Сетка турнира здесь.
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Лион, Франция
21 – 27 мая 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 23 мая, 14.40
- Дата проведения
- 23 мая, 16.10
- Дата проведения
- 23 мая, 16.00
- Дата проведения
- 23 мая, 19.00
- Дата проведения
- 24 мая, 03.00
- Дата проведения
- 24 мая, 03.00
Себастьян Баес (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 24 мая, 03.00
- Дата проведения
- 24 мая, 03.00
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