Лион (ATP). Кецманович встретится с Дрэйпером, Франсиско Серундоло вышел в 1/4 финала

Миомир Кецманович сыграет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Лионе.

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Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Лион, Франция

21 – 27 мая 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг