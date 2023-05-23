Лион (ATP). Кецманович встретится с Дрэйпером, Франсиско Серундоло вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Теннис

Миомир Кецманович сыграет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Лионе.

Сетка турнира здесь.

Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Лион, Франция

21 – 27 мая 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Франсиско Серундоло (Аргентина) Хуан Пабло Варильяс (Перу)
6:2
Дата проведения
23 мая, 14.40
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Джек Дрэйпер (Великобритания)
1:1
Дата проведения
23 мая, 16.10
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
23 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
23 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Микаэль Имер (Швеция)
Дата проведения
24 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Pablo Llamas Ruiz
Дата проведения
24 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
24 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
24 мая, 03.00
Онлайн матча

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