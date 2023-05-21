Лион (ATP). Дрэйпер вышел во 2-й круг, Муте выбыл
Джек Дрэйпер обыграл Александра Мюллера в первом круге в Лионе.
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Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Лион, Франция
21 – 27 мая 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 21 мая, 13.40
- Дата проведения
- 21 мая, 17.10
- Дата проведения
- 21 мая, 19.00
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00
- Дата проведения
- 22 мая, 12.00
- Дата проведения
- 22 мая, 12.00
- Дата проведения
- 22 мая, 13.30
- Дата проведения
- 22 мая, 15.00
- Дата проведения
- 22 мая, 13.30
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