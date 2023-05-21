Лион (ATP). Дрэйпер вышел во 2-й круг, Муте выбыл

Теги результаты ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Теннис

Джек Дрэйпер обыграл Александра Мюллера в первом круге в Лионе.

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Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Лион, Франция

21 – 27 мая 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Альберт Рамос (Испания)
3:6|7:6|6:4
Дата проведения
21 мая, 13.40
Онлайн матча

 

Грегуар Баррере (Франция) Корентен Муте (Франция)
6:4|6:2
Дата проведения
21 мая, 17.10
Онлайн матча

 

Джек Дрэйпер (Великобритания) Александр Мюллер (Франция)
6:2|6:3
Дата проведения
21 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Alvaro Lopez San Martin
Дата проведения
22 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Педро Качин (Аргентина)
Дата проведения
23 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Мартон Фучович (Венгрия)
Дата проведения
23 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Макс Перселл (Австралия) Pablo Llamas Ruiz
Дата проведения
23 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Ориоль Рока Баталья (Испания)
Дата проведения
22 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
22 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) Ллойд Харрис (ЮАР)
Дата проведения
22 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Микаэль Имер (Швеция) Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
22 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Чжичжэнь Чжан (Китай) Артур Фис (Франция)
Дата проведения
22 мая, 13.30
Онлайн матча

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