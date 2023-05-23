Рууд о спаде в карьере: «Отличный пример – это Медведев: пару месяцев назад он выпал из топ-10, но перевернул ситуацию, вернулся на свое место и очень успешно выступает»

Каспер Рууд рассказал, как отнесся к своему спаду в начале сезона.

«Я считаю, что отличный пример – это Даниил Медведев, который, на мой взгляд, точно входит в пятерку лучших игроков мира, а пару месяцев назад (в конце января – Sports.ru) он выпал из топ-10, потому что чувствовал себя не так хорошо, как ему, возможно, хотелось бы, но он перевернул ситуацию, вернулся на свое место и в последние пару месяцев очень успешно выступает.

Поэтому я считаю, что все может очень быстро измениться и в лучшую, и в худшую сторону, и нужно просто жить настоящим, получать удовольствие и стараться играть как можно больше и лучше, когда ты на кураже, и я стараюсь вернуть себе это ощущение.

Надеюсь, победы в Риме смогут стать частью будущего успеха. Впереди у меня много важных недель, и если я хочу сохранить свой рейтинг и позицию, то мне нужно дальше выигрывать матчи и постараться хорошо провести следующие пару недель».

Также норвежец высказался об уровне своей игры и тура в целом.

«Забавно, потому что я не считаю, что в последние месяцы, когда все шло не так хорошо, я делал что-то иначе или хуже, чем, например, в прошлом году. Если честно, я считаю, что в этом мае играю лучше, чем в прошлом мае или в сентябре, октябре.

Мне кажется, что я прогрессирую как игрок, но сейчас на этом уровне разница очень мала.

Теннис – это всегда битва, но в основном битва с самим собой, ты стараешься сохранять позитивный настрой и знаешь, что уровень игры сейчас очень высокий.

В туре не 10 или 20 парней, которые могут хорошо играть, а 80 или 100 парней, которые могут конкурировать друг с другом и обыгрывать друг друга.

Мы видели недавний пример с Алькарасом и венгерским новичком [Марожаном[, о котором еще услышим в будущем. За последнее время было много таких примеров.

Штруфф стал в Мадриде лаки-лузером и вышел в финал. Интересно за этим наблюдать, но это может расстраивать, потому что ты понимаешь, что делаешь все правильно, но не одерживаешь необходимые победы. Я просто стараюсь сохранять максимально позитивный настрой, получать удовольствие от путешествий и помнить, что будут и взлеты, и падения, как бы ты ни старался всегда добиваться успеха».

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