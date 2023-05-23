Рууд о спаде в карьере: «Отличный пример – это Медведев: пару месяцев назад он выпал из топ-10, но перевернул ситуацию, вернулся на свое место и очень успешно выступает»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Даниил Медведев Каспер Рууд Карлос Алькарас Фабиан Марожан Теннис

Каспер Рууд рассказал, как отнесся к своему спаду в начале сезона.

«Я считаю, что отличный пример – это Даниил Медведев, который, на мой взгляд, точно входит в пятерку лучших игроков мира, а пару месяцев назад (в конце января – Sports.ru) он выпал из топ-10, потому что чувствовал себя не так хорошо, как ему, возможно, хотелось бы, но он перевернул ситуацию, вернулся на свое место и в последние пару месяцев очень успешно выступает.

Поэтому я считаю, что все может очень быстро измениться и в лучшую, и в худшую сторону, и нужно просто жить настоящим, получать удовольствие и стараться играть как можно больше и лучше, когда ты на кураже, и я стараюсь вернуть себе это ощущение.

Надеюсь, победы в Риме смогут стать частью будущего успеха. Впереди у меня много важных недель, и если я хочу сохранить свой рейтинг и позицию, то мне нужно дальше выигрывать матчи и постараться хорошо провести следующие пару недель».

Также норвежец высказался об уровне своей игры и тура в целом.

«Забавно, потому что я не считаю, что в последние месяцы, когда все шло не так хорошо, я делал что-то иначе или хуже, чем, например, в прошлом году. Если честно, я считаю, что в этом мае играю лучше, чем в прошлом мае или в сентябре, октябре.

Мне кажется, что я прогрессирую как игрок, но сейчас на этом уровне разница очень мала.

Теннис – это всегда битва, но в основном битва с самим собой, ты стараешься сохранять позитивный настрой и знаешь, что уровень игры сейчас очень высокий.

В туре не 10 или 20 парней, которые могут хорошо играть, а 80 или 100 парней, которые могут конкурировать друг с другом и обыгрывать друг друга.

Мы видели недавний пример с Алькарасом и венгерским новичком [Марожаном[, о котором еще услышим в будущем. За последнее время было много таких примеров.

Штруфф стал в Мадриде лаки-лузером и вышел в финал. Интересно за этим наблюдать, но это может расстраивать, потому что ты понимаешь, что делаешь все правильно, но не одерживаешь необходимые победы. Я просто стараюсь сохранять максимально позитивный настрой, получать удовольствие от путешествий и помнить, что будут и взлеты, и падения, как бы ты ни старался всегда добиваться успеха».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fusionax
Рууд очень приятный парень. Не знаю почему многие его хейтят. Должен был забирать матч с Руне - но в один момент при счете 4-2 просто остановился и проиграл кучу очков подряд. Видимо какой то завал в предсезонке и проблемы с физикой.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Рууд - очень приятный, интеллигентный (не могу подобрать менее избитое слово), умный, благовоспитанный парень.

Но не герой.

Немного напоминает Рублева. Отличный парень. Но первым не стать
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Федотов
Все больше убеждаюсь в адекватности Рууда.. хотя раньше с неким презрением к нему относился, сам не знаю почему.. черт с ним, что Норвежец, главное адекватный!
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анаис_Анаис
Ответ Россия будет свободной
а кто из норвежцев неадекватен, Гриш? ) скандинавы вообще все без исключения (ок, Руне стоит особняком )) ) - крайне сдержанные умные адекватные люди, не? )
Норвежские лыжники в большинстве своём. Высокомерные, хамоватые.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ Nikolay Stavrogin
Хотел спросить у чела, что не так с Норвежцами, а я у него в чс(( Видимо, я тоже Норвежец)) Стабильно входят в топ5-10 мира по уровню и качеству жизни, по медицине и продолжительности жизни, по безопасности и экологии, по толерантности и уровню образования, по зарплатам и адекватности правительства к своим гражданам. Вроде великая нация, не?)
/ по безопасности и экологии /

Не так всё благостно в Норвежском королевстве
// Норвегия уничтожает больше китов, чем Япония и Исландия вместе взятые //
https://22century.ru/resurrection/27669

PS
Если во времена викингов китовый промысел был вопросом выживания, то сейчас это много миллиардный экспортный бизнес и ничего личного.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пригода
Ответ Россия будет свободной
а кто из норвежцев неадекватен, Гриш? ) скандинавы вообще все без исключения (ок, Руне стоит особняком )) ) - крайне сдержанные умные адекватные люди, не? )
Да что не так с Хольгером? Приятный молодой человек, улыбчивый, симпатичный
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Nikolay Stavrogin
Хотел спросить у чела, что не так с Норвежцами, а я у него в чс(( Видимо, я тоже Норвежец)) Стабильно входят в топ5-10 мира по уровню и качеству жизни, по медицине и продолжительности жизни, по безопасности и экологии, по толерантности и уровню образования, по зарплатам и адекватности правительства к своим гражданам. Вроде великая нация, не?)
Не знаю уж, тот ли это случай, но я несколько раз натыкался на забаненных мной пользователей, хотя я никогда и никого не банил и не собираюсь. Я их разбанивал, и появлялись ники, которые я либо вообще впервые видел, либо нормальные ребята, которых я в жизни не забанил бы, даже если бы всё-таки банил людей)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
В полуфинале показал, что игра в порядке, да и в Эшториле она была в порядке, то есть хватит уже прикидываться шлангом и играй нормально везде)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
costa0545
Скурпулёзно подметил, так и было)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ Nikolay Stavrogin
Интересная тема, не знал, спасибо. Вообще, из четверки скандинавских стран Норвегия для меня замыкающая, по всевозможным рейтингам в принципе тоже. Всё таки они плотно сидели на нефтяной игле. Но, надо отдать должное, они сумели грамотно распорядиться этим ресурсом. Прокачали страну. Увеличили благосостояние граждан. Есть чему поучиться. А ещё в 90х и 00х, у тех, кто ходил в море, было популярно тырить велики у Норвежцев, так как они их не привязывали и привозить домой в ту же мурманскую область, у нас не было толком ничего.) Да и не только велики) Рыбу до сих пор продают в Норвегию, так как выгоднее, там производства отлажены и никому на лапу не нужно давать. Потом норвежская рыба на прилавках лежит с оверпрайсом) Спрашивается и нафига нам выход к морю)
Экономический, социальный опыт норвежцев (диверсификация экономики), Северной Европы в целом интересен, в какой-то части полезен. Глупо отрицать. Они ближе к русским ментально, чем те же китайцы (Андрей Девятов наверное не согласится). Только у нас пространства огромные и на них живут много разных народов и народностей (слава Небу не истреблены как в США). Мы по сути не вполне Европа и не вполне Азия, а северная Евразия...

Надеюсь, что после войны появится возможность настоящей, органичной модернизации страны. Прошедшие 32 года социально-дарвинистской, полу-колониальной концепции, зависимости и во многом подчинённости атлантистам привели к удручающему положению как внутри страны, так и её положению в мире...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ Nikolay Stavrogin
Интересная тема, не знал, спасибо. Вообще, из четверки скандинавских стран Норвегия для меня замыкающая, по всевозможным рейтингам в принципе тоже. Всё таки они плотно сидели на нефтяной игле. Но, надо отдать должное, они сумели грамотно распорядиться этим ресурсом. Прокачали страну. Увеличили благосостояние граждан. Есть чему поучиться. А ещё в 90х и 00х, у тех, кто ходил в море, было популярно тырить велики у Норвежцев, так как они их не привязывали и привозить домой в ту же мурманскую область, у нас не было толком ничего.) Да и не только велики) Рыбу до сих пор продают в Норвегию, так как выгоднее, там производства отлажены и никому на лапу не нужно давать. Потом норвежская рыба на прилавках лежит с оверпрайсом) Спрашивается и нафига нам выход к морю)
/ Рыбу до сих пор продают в Норвегию, так как выгоднее, там производства отлажены и никому на лапу не нужно давать. Потом норвежская рыба на прилавках лежит с оверпрайсом) /

Это квинтэссенция пост-советской, российской псевдо-экономики. Гнать сырую нефть, гнать газ вместо глубокой химической переработки, гнать лес-кругляк в Китай, продавать металл в чушках (полу-фабрикат), толком не перерабатывать рыбу в самой рыбной стране... Полное социально-экономическое банкротство. И не надо иметь корку об экономическом образовании - достаточно интернета и самообразования, чтоб врубиться в современную ситуацию в стране.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Коровкина
Ответ Михаил Пригода
Да, вместе с Циципасом им уже давно пора в конец сотни)
ты че такой крутой решаешь кому какое место занимать. Забыли тебя спросить. Всегда попадаются такие эксперты на диване что слушать противно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sichov67
В прошлом году на ЮСО и РГ сильно с сеткой повезло особенно на гароссе где кроме надаля ни одного приличного кроме Руне не попалось вот сейчас он играет именно в свою силу человека десятки-двадцатки но не пятерки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
Что-то жарко в Казани. Прочитал слово недель, как Надаль🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Хотел спросить у чела, что не так с Норвежцами, а я у него в чс((
Видимо, я тоже Норвежец))

Стабильно входят в топ5-10 мира по уровню и качеству жизни, по медицине и продолжительности жизни, по безопасности и экологии, по толерантности и уровню образования, по зарплатам и адекватности правительства к своим гражданам.
Вроде великая нация, не?)
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oblomov76
Ответ Радость Ди Мария
Экономический, социальный опыт норвежцев (диверсификация экономики), Северной Европы в целом интересен, в какой-то части полезен. Глупо отрицать. Они ближе к русским ментально, чем те же китайцы (Андрей Девятов наверное не согласится). Только у нас пространства огромные и на них живут много разных народов и народностей (слава Небу не истреблены как в США). Мы по сути не вполне Европа и не вполне Азия, а северная Евразия... Надеюсь, что после войны появится возможность настоящей, органичной модернизации страны. Прошедшие 32 года социально-дарвинистской, полу-колониальной концепции, зависимости и во многом подчинённости атлантистам привели к удручающему положению как внутри страны, так и её положению в мире...
Надеяться, конечно, можно. Только непонятно, с чего вдруг это произойти должно, если до сих пор не происходило. Да и когда оно будет, это "после.."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ Oblomov76
Надеяться, конечно, можно. Только непонятно, с чего вдруг это произойти должно, если до сих пор не происходило. Да и когда оно будет, это "после.."
Ленин после разгрома революции 1905 года свалил в Европу и пребывал в депрессии, что де победа марксизма-социализма в глубоко провинциальной, крестьянской стране откладывается на неопределённый срок. Пролетариат численно невелик, слабо организован, недоразвит. Но началась первая мировая война и всё задвигалось - дальше - больше.
https://lektsii.org/8-5052.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пригода
Ответ Йенс Мустерманн
Этот самовлюблённый подлый, двуличный выскочка продолжает мечтать. Нет, ему уже ничего не поможет, пусть даже не надеется. Пора ему собирать чемоданы и готовиться на выход из топ10.
Да, вместе с Циципасом им уже давно пора в конец сотни)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
Этот самовлюблённый подлый, двуличный выскочка продолжает мечтать. Нет, ему уже ничего не поможет, пусть даже не надеется. Пора ему собирать чемоданы и готовиться на выход из топ10.
Зачем о Руне пишешь на ветке Каспера?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пригода
Ответ Татьяна Коровкина
ты че такой крутой решаешь кому какое место занимать. Забыли тебя спросить. Всегда попадаются такие эксперты на диване что слушать противно.
А вы забавная, я сам решаю, кому мне симпатизировать, а кому нет, Циципас мне противен, Рууд скучный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ costa0545
Скурпулёзно подметил, так и было)))
А что такое скурпулёзно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий