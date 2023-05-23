Рууд о спаде в карьере: «Отличный пример – это Медведев: пару месяцев назад он выпал из топ-10, но перевернул ситуацию, вернулся на свое место и очень успешно выступает»
Каспер Рууд рассказал, как отнесся к своему спаду в начале сезона.
«Я считаю, что отличный пример – это Даниил Медведев, который, на мой взгляд, точно входит в пятерку лучших игроков мира, а пару месяцев назад (в конце января – Sports.ru) он выпал из топ-10, потому что чувствовал себя не так хорошо, как ему, возможно, хотелось бы, но он перевернул ситуацию, вернулся на свое место и в последние пару месяцев очень успешно выступает.
Поэтому я считаю, что все может очень быстро измениться и в лучшую, и в худшую сторону, и нужно просто жить настоящим, получать удовольствие и стараться играть как можно больше и лучше, когда ты на кураже, и я стараюсь вернуть себе это ощущение.
Надеюсь, победы в Риме смогут стать частью будущего успеха. Впереди у меня много важных недель, и если я хочу сохранить свой рейтинг и позицию, то мне нужно дальше выигрывать матчи и постараться хорошо провести следующие пару недель».
Также норвежец высказался об уровне своей игры и тура в целом.
«Забавно, потому что я не считаю, что в последние месяцы, когда все шло не так хорошо, я делал что-то иначе или хуже, чем, например, в прошлом году. Если честно, я считаю, что в этом мае играю лучше, чем в прошлом мае или в сентябре, октябре.
Мне кажется, что я прогрессирую как игрок, но сейчас на этом уровне разница очень мала.
Теннис – это всегда битва, но в основном битва с самим собой, ты стараешься сохранять позитивный настрой и знаешь, что уровень игры сейчас очень высокий.
В туре не 10 или 20 парней, которые могут хорошо играть, а 80 или 100 парней, которые могут конкурировать друг с другом и обыгрывать друг друга.
Мы видели недавний пример с Алькарасом и венгерским новичком [Марожаном[, о котором еще услышим в будущем. За последнее время было много таких примеров.
Штруфф стал в Мадриде лаки-лузером и вышел в финал. Интересно за этим наблюдать, но это может расстраивать, потому что ты понимаешь, что делаешь все правильно, но не одерживаешь необходимые победы. Я просто стараюсь сохранять максимально позитивный настрой, получать удовольствие от путешествий и помнить, что будут и взлеты, и падения, как бы ты ни старался всегда добиваться успеха».
Но не герой.
Немного напоминает Рублева. Отличный парень. Но первым не стать
Не так всё благостно в Норвежском королевстве
// Норвегия уничтожает больше китов, чем Япония и Исландия вместе взятые //
https://22century.ru/resurrection/27669
PS
Если во времена викингов китовый промысел был вопросом выживания, то сейчас это много миллиардный экспортный бизнес и ничего личного.
Надеюсь, что после войны появится возможность настоящей, органичной модернизации страны. Прошедшие 32 года социально-дарвинистской, полу-колониальной концепции, зависимости и во многом подчинённости атлантистам привели к удручающему положению как внутри страны, так и её положению в мире...
Это квинтэссенция пост-советской, российской псевдо-экономики. Гнать сырую нефть, гнать газ вместо глубокой химической переработки, гнать лес-кругляк в Китай, продавать металл в чушках (полу-фабрикат), толком не перерабатывать рыбу в самой рыбной стране... Полное социально-экономическое банкротство. И не надо иметь корку об экономическом образовании - достаточно интернета и самообразования, чтоб врубиться в современную ситуацию в стране.
Видимо, я тоже Норвежец))
Стабильно входят в топ5-10 мира по уровню и качеству жизни, по медицине и продолжительности жизни, по безопасности и экологии, по толерантности и уровню образования, по зарплатам и адекватности правительства к своим гражданам.
Вроде великая нация, не?)
https://lektsii.org/8-5052.html