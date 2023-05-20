Кудерметова о том, что она читает по ходу матчей: «Секрет»
Вероника Кудерметова рассказала, что она читает по ходу матчей.
Она регулярно достает блокнот.
«Это секрет. Это мой блокнот (смех)».
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Вероника Кудерметова рассказала, что она читает по ходу матчей.
Она регулярно достает блокнот.
«Это секрет. Это мой блокнот (смех)».
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Волейбол как нибудь посмотрите, как там партии проигрываются у женщин с 23-12 каких нибудь 😁😁😁
Причем не в каких нибудь лигах водокачек, это топливные чемпионаты Италия Франция