Кудерметова о том, что она читает по ходу матчей: «Секрет»

Теги WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова рассказала, что она читает по ходу матчей.

Она регулярно достает блокнот.

«Это секрет. Это мой блокнот (смех)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ответ Hardy
играть не пробовала?
Два полуфинала мастерса в этом году, раньше за карьеру и одного не было - вылетала в 1/2 500 и 250. Прогресс!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Первый сет Вероника играла хорошо, но смазала концовку. Во втором безнадёжно проигрывала, но спаслась. Было впечатление что уж в 3-м прорвёт её, но вышло всё наоборот. Логика не работает в дамском теннисе...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Тельных
Ответ инок
Первый сет Вероника играла хорошо, но смазала концовку. Во втором безнадёжно проигрывала, но спаслась. Было впечатление что уж в 3-м прорвёт её, но вышло всё наоборот. Логика не работает в дамском теннисе...
Логика ни в одном женском спорте не работает вообще
Волейбол как нибудь посмотрите, как там партии проигрываются у женщин с 23-12 каких нибудь 😁😁😁
Причем не в каких нибудь лигах водокачек, это топливные чемпионаты Италия Франция
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Изя опять-таки
Ей не надо было рассказывать всем о своих успехах с психологическим настроем в матчах , давно не видел её такой разочарованной и злой на себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ Dym86
Два полуфинала мастерса в этом году, раньше за карьеру и одного не было - вылетала в 1/2 500 и 250. Прогресс!
не фанат её матчей, но вчера было жалкое зрелище, причем против уставшей соперницы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ Газеров Серов
Шла по турниру катком, а в игре с Калининой слилась, как майский ливень. А третий сет так вообще, как ассенизаторская машина: всосала все подачи. Напомнила мне слив Медведева в австралии при трибунах, которые болеют за соперника. Если такая слабая психика, смысл вообще выходить на корт позориться
ну даже этого хватает, чтобы за топ-10 бороться и приличные бабки поднимать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий