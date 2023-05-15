Новак Джокович: «Алькарас стабильно играет на всех покрытиях. Но чем больше за ним закрепляется репутация чемпиона, тем сильнее давление и выше ожидания»

Новак Джокович высказался о Карлосе Алькарасе.

«Странно, что на протяжении этого сезона мы ни разу ни сыграли на одном турнире, но так случилось в силу обстоятельств. Если мы встретимся в Риме, то только в финале, и мы не отказались бы от такого исхода. Он показывает отличный теннис. Конечно, он фаворит на грунте, если не считать Надаля, который всегда был королем грунта.

Он стабильно играет на всех покрытиях. И очень впечатляет, что уже в этом возрасте он так справляется с происходящим вне корта. Он об этом говорил. Но чем больше за ним закрепляется репутация чемпиона, тем сильнее давление и выше ожидания. За ним будут активнее следить, поэтому откроется новое измерение его теннисной карьеры.

Пока что он под чутким присмотром своего давнего тренера Хуана Карлоса Ферреро. Он занимался с ним с самого раннего возраста, а Ферреро – великий чемпион, победитель «Большого шлема», бывший №1. Он очень спокоен и всегда очень сосредоточен, очень серьезно относится к делу.

Пусть у него все складывается успешно, пока мы не встретимся в финале (смеется)».

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