Рим (WTA). 4-й круг. Киз играет с Калининой, Кудерметова встретится с Бузковой, Касаткина – с Остапенко

Теги результаты WTA Открытый чемпионат Италии Теннис

Вероника Кудерметова встретится с Мари Бузковой в 1/8 финала в Риме.

Дарья Касаткина поборется с Аленой Остапенко.

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 3 572 618 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Мари Бузкова (Чехия) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
15 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
15 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Ангелина Калинина (Украина)
6:2|0:3
Дата проведения
15 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Сиюй Ван (Китай)
6:4
Дата проведения
15 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Камила Осорио (Колумбия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
15 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
15 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Каролина Мухова (Чехия)
Дата проведения
15 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
15 мая, 21.30
Онлайн матча

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
У Кудерметовой все шансы в финал выйти, соперницы проходимые
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Удачи Дарье Касаткиной и Иге Швентек 👌
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Nenonen
удачи Мирре Андреевой в Париже w125 и Элине Аванесян во Флоренции w125
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий