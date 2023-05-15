Рим (WTA). 4-й круг. Киз играет с Калининой, Кудерметова встретится с Бузковой, Касаткина – с Остапенко

Вероника Кудерметова встретится с Мари Бузковой в 1/8 финала в Риме.

Дарья Касаткина поборется с Аленой Остапенко.

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 3 572 618 евро



Открытые корты, грунт

Четвертый круг