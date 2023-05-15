Рим (WTA). 4-й круг. Киз играет с Калининой, Кудерметова встретится с Бузковой, Касаткина – с Остапенко
Вероника Кудерметова встретится с Мари Бузковой в 1/8 финала в Риме.
Дарья Касаткина поборется с Аленой Остапенко.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
WTA 1000
Призовой фонд – 3 572 618 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 15 мая, 14.00
- Дата проведения
- 15 мая, 15.00
- Дата проведения
- 15 мая, 12.00
- Дата проведения
- 15 мая, 12.00
- Дата проведения
- 15 мая, 13.30
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00
- Дата проведения
- 15 мая, 20.00
- Дата проведения
- 15 мая, 21.30
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