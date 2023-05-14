Карлос Алькарас: «Всего за год стал совершенно другим игроком»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, как изменился с тех пор, как стал первой ракеткой мира. Впервые он возглавил рейтинг после победы на US Open, а после турнира в Риме вернется на первую строчку.

«Всего за год я очень сильно вырос. У меня больше опыта. Я провел отличные матчи, благодаря которым сильно повзрослел.

Я бы сказал, что всего за год стал совершенно другим игроком. Сейчас лучше читаю игру. В этом году для меня все совершенно по-другому».

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1 комментарий

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Александр Тищенко
Всем бы так!
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