Карлос Алькарас: «Всего за год стал совершенно другим игроком»

прокомментировал то, как изменился с тех пор, как стал первой ракеткой мира. Впервые он возглавил рейтинг после победы на , а после турнира в Риме вернется на первую строчку.

«Всего за год я очень сильно вырос. У меня больше опыта. Я провел отличные матчи, благодаря которым сильно повзрослел.

Я бы сказал, что всего за год стал совершенно другим игроком. Сейчас лучше читаю игру. В этом году для меня все совершенно по-другому».

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