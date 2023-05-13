Рублев о победе над Молчаном: «Мне очень повезло закончить до дождя. Условия были трудные, но, по-моему, я хорошо играл»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Алексом Молчаном.

Он победил со счетом 6:3, 6:4. Матч пришлось прервать из-за дождя после первого же гейма.

«Рад, что удалось закончить как раз перед дождем. Теперь я могу отдохнуть, завтра тоже, и не нужно переживать в ожидании, так что мне очень повезло закончить до дождя, учитывая, что большинство еще не играли.

Условия были трудные, но, по-моему, я хорошо играл. Мне очень нравятся медленные корты, особенно когда погода такая, как сейчас, холодная и дождливая. Они нравятся мне еще сильнее, потому что у меня больше времени».

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2 комментария

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инок
Очень грамотно и спокойно Андрей сыграл: два брейка - два сета. Удачи и дальше!
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dedpihto59
Молодец! Заслуженная победа над не простым соперником‼️
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