Вондроушова о том, что вышла замуж, пока восстанавливалась после операции: «Хотя бы было чему порадоваться»
Маркета Вондроушова прокомментировала то, что в прошлом году вышла замуж.
За неделю до свадьбы ей сняли гипс после второй операции на запястье.
«Хотя бы было чему порадоваться. Поскольку нам нужно было планировать свадьбу, я не впала в депрессию из-за того, что не могу играть. Так что это был идеальный момент.
Мы со [Штепаном Шимеком] вместе уже восемь лет, с тех пор, как мне было 16. Но мы не привыкли к тому, что все время проводим вместе. А для отношений важно быть друг с другом каждый день».
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