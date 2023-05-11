Янник Синнер: «Теперь у меня другое мышление. Я не боюсь сказать, что могу выигрывать большие матчи»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Янник Синнер Теннис

Восьмая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от «Мастерса» в Риме.

Итальянец стартует матчем против Танаси Коккинакиса.

«Если честно, физически я чувствую себя очень хорошо. Я взял небольшой перерыв после очень длинных турниров, и это хороший знак, потому что у меня были хорошие результаты.

Начало сезона было хорошим, и я особенно рад вернуться сюда, в Рим. Это особенный турнир для всех итальянцев, и я не исключение. Последнюю неделю мы очень упорно работали над физикой, безумно рад быть здесь.

Думаю, теперь у меня другое мышление. Я не боюсь сказать, что могу выигрывать большие матчи. Я готов, я могу это сделать… Но, с другой стороны, нужно уважать каждого игрока. Каждый соперник по-своему сложный. Кроме того, не всегда бывает просто с точки зрения эмоций. Но если я буду играть в свой теннис, то постараюсь выжать из себя максимум, потому что знаю, что здесь могу показать очень классную игру».

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3 комментария

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zy888.8
Давай Янник. Пора выигрывать. Единственный кто Алькараса выигрывал! Достоин побед.
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kyckoba
Пора брать, Янник. Поддержка невероятная. В Риме он просто номер 1, никого так не ждут. Вчера полтора часа давал автографы и фоткался с парой сотен детей из итальянских спортшкол, а потом на тренировку пошёл.
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Магнат
Шикарные у них матчи с Алькарасом. Реально появилось за долгое время хоть что-то, что напоминает матчи топовых Рафы с Новаком. Местами, конечно, но всё же. Та обводка Синнера с полуфинала в Майами до сих пор в памяти.
+1
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