Жабер о том, что пыталась продолжить матч в Штутгарте с травмой: «Сильно заболела икроножная мышца. Но у теннисистов всегда что-то болит, так что это нормально»

Теги травмы WTA Porsche Tennis Grand Prix Онс Жабер Теннис

Онс Жабер рассказала о травме икроножной мышцы, которую получила в Штутгарте.

Она снялась после трех геймов полуфинала против Иги Швентек.

«Наверное, Ига подумала, что я вышла уже с травмой. Я травмировалась в третьем розыгрыше матча. Если честно, не знаю, что произошло. Сильно заболела икроножная мышца. Но у теннисистов всегда что-то болит, так что это нормально. Я хотела сделать обычный удар, а мышцу как током ударило. Там и оказался надрыв.

Я пыталась сыграть как можно лучше. С первого гейма я понимала, что это невозможно, но решила затейпировать ногу и посмотреть, что получится.

Было трудно смотреть на этот прекрасный стадион, на всех зрителей, которые пришли на матч дня. Поэтому, наверно, я много плакала после матча (улыбается)».

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