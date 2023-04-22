Жабер расплакалась в интервью на корте после отказа в матче со Швентек: «Не знаю, что произошло в третьем розыгрыше»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Онс Жабер Ига Швентек Теннис

Онс Жабер не смогла доиграть полуфинал в Штутгарте против Иги Швентек.

Она снялась при счете 0:3 в первом сете из-за проблем с левой икроножной мышцей. После матча она не смогла сдержать слез, давая интервью на корте.

«[Болельщикам] Простите, ребята. Я очень старалась, но в третьем розыгрыше... Не знаю, что это было [аплодисменты трибун].

Я была очень рада сыграть с Игой, у нас всегда получаются веселые матчи. Очень ценю, что сегодня собрался полный стадион. Желаю ей удачи в финале. Извините, я правда старалась бегать, но с Игой никогда не бывает легко (улыбается).

Спасибо, что пришли. Надеюсь вернуться в Штутгарт в следующий раз».

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5 комментариев

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TennisForever
Онс ,здоровья!
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Dikki Shelton
Желаю Онс как можно скорее оправиться от травмы и вернуться на корт. За ее игрой всегда интересно наблюдать.👍
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Вульф Броун
Не горюй. Мы подождём.
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igor nn
Онс Джабир- бедняжка..Имхо фигура у нее не для тенниса..центр тяжести не тот..Травма на травме.Считаю борьба это был бы её спорт и она могла бы там добиться успехов.
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Сирина
Было обидно немного, приехала в штутгарт только на полуфиналы и тут такое. Но Онс конечно здоровья.
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