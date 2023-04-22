Жабер расплакалась в интервью на корте после отказа в матче со Швентек: «Не знаю, что произошло в третьем розыгрыше»

Онс Жабер не смогла доиграть полуфинал в Штутгарте против Иги Швентек.

Она снялась при счете 0:3 в первом сете из-за проблем с левой икроножной мышцей. После матча она не смогла сдержать слез, давая интервью на корте.

«[Болельщикам] Простите, ребята. Я очень старалась, но в третьем розыгрыше... Не знаю, что это было [аплодисменты трибун].

Я была очень рада сыграть с Игой, у нас всегда получаются веселые матчи. Очень ценю, что сегодня собрался полный стадион. Желаю ей удачи в финале. Извините, я правда старалась бегать, но с Игой никогда не бывает легко (улыбается).

Спасибо, что пришли. Надеюсь вернуться в Штутгарт в следующий раз».

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