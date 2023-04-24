Прошлогодняя чемпионка Жабер снялась с турнира в Мадриде из-за надрыва икроножной мышцы

Теги травмы WTA Mutua Madrid Open Онс Жабер Теннис

Онс Жабер не сыграет на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале в Штутгарте она получила травму икроножной мышцы и снялась после трех геймов.

«После многочисленных медицинских обследований выяснилось, что у меня небольшой надрыв икроножной мышцы, и мне потребуется больше времени на восстановление. Я с грустью сообщаю, что не смогу защитить свой титул в Мадриде», – написала четвертая ракетка мира.

Теперь в сетку попадет лаки-лузер, а с Аной Богдан или Анной Бондар поборется Шелби Роджерс.

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