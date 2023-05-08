Алькарас о том, что в будущем его беспокоит: «Травмы. Нужно как можно лучше о себе заботиться»

Карлос Алькарас назвал главный повод для беспокойства, касающийся будущего его карьеры.

«Травмы. Нужно как можно лучше о себе заботиться. Вопросы психологии, нехватки мотивации, усталости от путешествий, от тенниса меня не беспокоят, потому что я знаю, что этого не произойдет. В будущем больше всего меня могут беспокоить травмы, забота о физическом состоянии, и мы с командой постараемся каждый день уделять этому внимание. Мы на 100% сосредоточимся на поддержании хорошей физической формы. Это единственный повод для беспокойства».

Также он высказался об умении выигрывать матчи без яркой игры.

«Я из тех игроков, которые способны побеждать без хорошей игры. В 80% матчей сезона ты играешь не на том уровне, на котором хотел бы, и чувствуешь себя не так хорошо, как когда играешь блестяще. Эти матчи вдвойне ценнее, в них нужно умение преодолевать проблемы, когда тебе некомфортно на корте. Я играю на высоком уровне в дни, когда мне не очень комфортно. Умение стабильно добиваться высоких результатов тоже меня характеризует».

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