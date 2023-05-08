Алькарас о том, что в будущем его беспокоит: «Травмы. Нужно как можно лучше о себе заботиться»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас назвал главный повод для беспокойства, касающийся будущего его карьеры.

«Травмы. Нужно как можно лучше о себе заботиться. Вопросы психологии, нехватки мотивации, усталости от путешествий, от тенниса меня не беспокоят, потому что я знаю, что этого не произойдет. В будущем больше всего меня могут беспокоить травмы, забота о физическом состоянии, и мы с командой постараемся каждый день уделять этому внимание. Мы на 100% сосредоточимся на поддержании хорошей физической формы. Это единственный повод для беспокойства».

Также он высказался об умении выигрывать матчи без яркой игры.

«Я из тех игроков, которые способны побеждать без хорошей игры. В 80% матчей сезона ты играешь не на том уровне, на котором хотел бы, и чувствуешь себя не так хорошо, как когда играешь блестяще. Эти матчи вдвойне ценнее, в них нужно умение преодолевать проблемы, когда тебе некомфортно на корте. Я играю на высоком уровне в дни, когда мне не очень комфортно. Умение стабильно добиваться высоких результатов тоже меня характеризует».

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13 комментариев

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Берни Парент
Абсолютно здравое и точнейшее понимание своего теннисного будущего у Карлоса. Правда, можно стараться соблюдать практически всё необходимое для поддержания здоровья, но индивидуальность организма порой ставит шлагбаум на всех планах. Надеюсь, что с этим фактором у Алькараса не будет проблем.
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-2
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Вульф Броун
Мудро.
+4
-2
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Kript
"Вопросы психологии, нехватки мотивации, усталости от путешествий, от тенниса меня не беспокоят, потому что я знаю, что этого не произойдет." - если бы молодость знала....
+4
-2
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S.Graf
Словацкая теннисистка Даниэла Хантухова обвинила организаторов "Мастерса" в Мадриде в помощи Карлосу Алькаразу.

"Работники полили корт водой дважды перед матчем. Есть ощущение, что они хотели максимально замедлить его, чтобы Алькаразу было проще играть на приёме. Хотя это вполне ожидаемо, когда испанец играет в Испании или итальянец - в Италии", - приводит слова Хантуховой Tennis Up To Date.﻿
(c)
любопытно.
+8
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Dikki Shelton
Ты прав Карлос. Это главная твоя проблема. Справишься с ней и равных тебе не будет.
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Иван Дичковский
Ответ S.Graf
Словацкая теннисистка Даниэла Хантухова обвинила организаторов "Мастерса" в Мадриде в помощи Карлосу Алькаразу. "Работники полили корт водой дважды перед матчем. Есть ощущение, что они хотели максимально замедлить его, чтобы Алькаразу было проще играть на приёме. Хотя это вполне ожидаемо, когда испанец играет в Испании или итальянец - в Италии", - приводит слова Хантуховой Tennis Up To Date.﻿ (c) любопытно.
Знаешь есть прекрасная поговорка: "Собака лает, а карнавал идёт". Карлос заслуженно выиграл турнир, устроил карнавал на трибунах за счёт своего феноменального тенниса. Наслаждайся величием Ксрлоса, это тебе будет полезно.
И если ты надеешься на снятие Карлоса с Рима то ты наивный, первое место серб отдаст тому кто больше это место заслуживает, Карлос приедет покорять Рим, не сомневайся в этом.
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as009595@icloud.com
Ответ Посторонним В
это ему повезло. чашки давались бы значительно труднее.
Это сделало бы его только сильнее, на харде бы он все брал, а на грунте и траве уступал бы бигам
+1
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as009595@icloud.com
Тока травмы могут помешать ему стать величайшим в будущем, по таланту и близко никого не видно, даже бигам повезло что Карлос появился на закате их карьеры, хоть и болею за Рафу
+2
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0
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Посторонним В
Ответ Иван Дичковский
Знаешь есть прекрасная поговорка: "Собака лает, а карнавал идёт". Карлос заслуженно выиграл турнир, устроил карнавал на трибунах за счёт своего феноменального тенниса. Наслаждайся величием Ксрлоса, это тебе будет полезно. И если ты надеешься на снятие Карлоса с Рима то ты наивный, первое место серб отдаст тому кто больше это место заслуживает, Карлос приедет покорять Рим, не сомневайся в этом.
Вы это Гантуховой отвечали? Она наверное хэйтер Карася 🤣
+1
-1
0
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Посторонним В
Ответ as009595@icloud.com
Тока травмы могут помешать ему стать величайшим в будущем, по таланту и близко никого не видно, даже бигам повезло что Карлос появился на закате их карьеры, хоть и болею за Рафу
это ему повезло. чашки давались бы значительно труднее.
+1
-1
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